Recenze: Na nože je rozverná detektivka plná hvězd | E15.cz

Den oslavy svých pětaosmdesátin, na kterou se sjela celá rodina, bohatý autor krimi románů nepřežije. Kdo stál za jeho smrtí, když skoro všichni měli motiv se ho zbavit? A kdo pozval do honosného domu svérázného detektiva Benoita Blanca? Tak znějí základní otázky detektivky Na nože, nového filmu režiséra osmých Hvězdných válek Riana Johnsona.

Blanc sice není tak výstřední jako Hercule Poirot, i jeho mozkové závity ale pracují naplno a také on má několik svých libůstek (a osobitý akcent), které jeho představitele Daniela Craiga očividně baví hrát. V Na nože se léty prověřená tradice Agathy Christie, v níž jeden velký zločin odhalí řadu menších, a proto vypadá tolik postav podezřele, spojila s láskyplně parodickou hrou ve skoro dokonalé žánrové dílo.

Dobří slavní herci, od Michaela Shannona přes Jamie Lee Curtisovou po Chrise Evanse, s chutí oživují známé typy členů bohatých rodin. Případem uzavřeným do luxusního domu, v němž se nachází krb, tajný vchod i křeslo z nožů, nás spolu s detektivem provází budoucí Bond girl Ana de Armasová jako mladá ošetřovatelka a kamarádka zesnulého. Ani tento jediný člověk, který po milionáři nezištně truchlí, přitom není bez tajemství.

Základ úspěchu mimořádně zábavného případu postavil scénář, za který tento týden Johnson získal svou první nominaci na Oscara. Šestačtyřicetiletý Američan je nejznámější jako režisér nejméně oblíbené epizody nových Star Wars Poslední z Jediů, případně jako autor thrillerů s Josephem Gordonem-Levittem (Looper, Brick). Do jeho filmografie patří i stylová krimi komedie Bratři Bloomovi. V novince se vrátil k její rozvernosti, které dodal pevnou strukturu, rychlé tempo a jasnější obsah. Kromě napínavého a dramaturgicky dobře rozvrženého pátrání, co se přesně stalo, se detektivka také pouští do kritiky blahosklonného egocentrismu a chladné chamtivosti.

Film ctící žánr bez svazující úcty nám už postavou detektiva a dívky, která je fyzicky neschopná zalhat, dává svolení se bezuzdně bavit. Zároveň v něm nechybějí skutečné emoce, smutek, hněv, obavy o život. Lze si jen přát, aby Johnson podobnou rovnováhu mezi tradicí a aktualizací, seriózností a rozpustilostí mohl vložit i do dalšího velkofilmu ze světa Hvězdných válek, který má natáčet.

Na nože

(detektivka, USA 2019, 131 minut)

Režie a scénář: Rian Johnson

Hrají: Daniel Craig, Ana de Armasová, Christopher Plummer

Hodnocení: 80 %