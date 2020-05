RECENZE: Napínavá zábava s překladateli | E15.cz

Stránky z očekávaného závěrečného dílu napínavé knižní trilogie ze zdánlivě neproniknutelné pevnosti samozřejmě proniknou. A nejen vydavatel v podání Lamberta Wilsona chce zjistit, komu a jak se to povedlo.

Francouzský filmař Régis Roinsard celovečerně debutoval před osmi lety roztomilou, ale vcelku zapomenutelnou retro romantickou komedií Láska všemi deseti, rovněž v současnosti dostupnou na Aerovodu.

V divácky přívětivé hře s žánrem pokračuje i ve svém druhém počinu, ale s výraznějším efektem. Překladatelé jsou film nabitý překvapením. Jeho vynalézavé zvraty možná nevydrží zpětnou důkladnou analýzu, během sledování ale vzrušují jako četba detektivního bestselleru.

Drama o hamižnosti, aroganci a o pomstě utíká v dynamickém tempu, se skoky v čase a dráždivým nakládáním se stopami. Postav, které vycházejí z národních stereotypů, ale i na malém prostoru si udržují individualitu, se chopilo atraktivní mezinárodní obsazení čítající také bond girl Olgu Kurylenkovou.

I kdyby se Roinsard ptal jen, kdo a jak obelstil bezpečnostní opatření, inspirovaná mimochodem realitou, stačilo by to na napínavý zážitek. On ovšem přidává ještě otázku proč.

Do hry tak kromě zvědavosti zapojuje také city a určitou melancholii, kterou nezadusí ani mírná překombinovanost ústředního plánu, jímž si jeden z přehlížených překladatelů vyřizuje účty se sebevědomým byznysmenem.

Wilson reprezentuje korporátní přístup ke kultuře jako ke zboží. Jeho zaměstnanci a později v podstatě rukojmí, mezi nimiž hraje důležitou roli mladý Angličan v podání Alexe Lawthera, zastupují „obyčejné“, neprivilegované a slušné lidi. Při sledování na Aerovodu jim divák může mít chuť fandit i nahlas.

Autorka je spolupracovnicí redakce