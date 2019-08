Recenze: Slunovrat je horor dusící atmosférou | E15.cz

Vše začíná děsivou scénou, v níž hlavní hrdinka Dani shání svou psychicky nemocnou sestru a pak se dozví, proč už ji ani své rodiče nikdy neuvidí. Vybudovanou tenzi a trauma film poté využije jako pozadí přirozených chvil trapna při setkáních Dani se spolužáky jejího kluka, který se s ní nedokáže rozejít, a tak ji radši vezme na společný antropologický výlet do Švédska.

I první zkušenost s polárním dnem má halucinogenní účinek. Jakmile ale v odlehlé komunitě bíle oděných lidí svázaných řadou zvláštních pravidel začnou slavnosti, film se zřítí do propasti banálních psychedelických hororů z prostředí sekt. A začne se odehrávat přesně to, co se dá čekat, až nejvíc překvapí míra autorova nezájmu o své postavy, která se může lehce přenést i na publikum.

Danin přítel v podání Jacka Reynora se chová chvíli jako sobec a hlupák a chvíli jako zmatený loser. Dani ani s pomocí zaníceného, syrového výkonu talentované Florence Pughové plně nepřesvědčí, že stačila vyrůst do závěrečného zvratu.

Zbytek turistů včetně hláškonoše Willa Poultera samozřejmě slouží jen jako obětina ke gradování napětí. A na to se Aster soustředí mnohem víc než na příběh o rozchodu, psychodrama o životě s traumatem či na alegorii o zradách a nedůvěře. Nepříjemně hrůzný efekt paranoie a bizarnosti dokáže stvořit mohutný díky svým monumentálním obrazům, přesně vypočítanému střihu, kontrastům krásné vnější čistoty s ošklivým vnitřním zlem.

I proto má Slunovrat tak účinný trailer. Natažená na zdánlivě nekonečnou, víc než dvouhodinovou stopáž jeho spalující atmosféra postupně bledne, a tak ji Aster začne natírat krví, hnusem, hysterií a manýrismem s odkazy na vlastní chytrost, ale bohužel nikoliv sebeironií. Příště by měl zkusit brát příběh a význam svého filmu seriózněji než svůj očividný vizuální režijní talent.

Slunovrat (horor, USA, 146 minut)

Režie a scénář: Ari Aster

Hrají: Florence Pughová, Jack Reynor, Will Poulter, Vilhelm Blomgren

Hodnocení: 50 %

Autorka je spolupracovnicí redakce