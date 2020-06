Šéfkuchař Sahajdák: Lidé by měli na kuchaře tlačit a odmítat platit za něco, co jim nechutná | E15.cz

“Místo devíti nás vaří jenom pět, a to i v pondělí, kdy bývalo zavřeno. Chtěli a museli jsme se přiblížit lidem cenou, protože na večeři za 3500 korun by k nám v téhle době nikdo nepřišel. Menu jsme zkrátili z dvaceti položek na šest, a tím pádem jsme ho mohli zlevnit. Hosté si navíc můžou vybrat mezi tříchodovou a šestichodovou variantou, nebo si objednat libovolný počet jídel,” řekl serveru Sahajdák.

Šéfkuchař rovněž připomněl některé praktiky části tuzemských kuchařů, kdy nahrazují suroviny levnějšími alternativami. “Impuls musí vyjít od zákazníků. Ve chvíli, kdy jako konzumenti začneme ignorovat nekvalitní potraviny, přibudou v regálech obchodů i na jídelních lístcích poctivější suroviny. Lidé by měli na kuchaře víc tlačit a odmítat platit za něco, co jim nechutná. Na druhé straně je to i poslání restaurací – do jisté míry hosty vzdělávají,” tvrdí Sahajdák.

