Škoda Kamiq v exkluzivním testu. Řidičům nejvíce připomene model Scala | E15.cz

Jak ten čas neuvěřitelně letí. Přijde mi to jako včera, co jsme si se šéfem české Škodovky Lubošem Vlčkem povídali na premiéře Scaly o právě představené kompaktní novince v Tel Avivu. Jenže ono už od loňského prosince uběhlo pěkných pár měsíců! Vlček tehdy nechtěl o městském crossoveru ani slyšet, že prý má stále „plnou hlavu Scaly“. To jsme se nenápadně snažili vysondovat, jestli se sériový Vision X bude jmenovat Kosmiq, jak se původně spekulovalo. Neúspěšně.

A dnes, závěrem letních prázdnin, už o nejnovějším modelu mladoboleslavské automobilky víme více méně vše. Nejmenuje se Kosmiq, ale Kamiq, tedy stejně jako čínský sourozenec, avšak s odlišným designem i technikou. Žádným tajemstvím není ani to, že Kamiq se ve velkém „učil“ právě od Scaly. Shodná je platforma, motory, ale třeba i přístrojová deska... na to ostatně ještě přijde řeč. Známe také kompletní český ceník a víme, jak si Kamiq vede ve srovnání se soupeři. Segment malých SUV/crossoverů roste jako houby po dešti a konkurence je opravdu našlapaná. Skoro si říkáme, jestli tenhle model neměl na trh dorazit mnohem dříve. Takový Seat Arona je tu s námi už přes dva roky.

Pro úplné poznání Škody Kamiq už zbývalo jediné: zjistit, jak jezdí. A právě to bylo naším úkolem během dvou testovacích dnů v krásném prostředí Alsaska. Úzké uličky starého města (právě tady má být Kamiq jako doma) střídají táhlá stoupání a klesání napříč serpentinami uprostřed lesů.

Kamiq má na délku 4241 milimetrů, šířka má hodnotu 1793 mm a výška 1531 mm. Rozvor 2651 mm je shodný se Scalou, na rozdíl od světlých výšek, které mají hodnoty 146 vs. 182 mm ve prospěch Kamiqu. Pokud si ale při konfiguraci svého auta vyberete vyspělejší podvozek s elektronicky řízenými tlumiči Sport Chassis Control, rázem jste o 10 mm blíže zemi.