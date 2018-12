Sonda NASA nalezla na planetce Bennu stopy po vodě | E15.cz

Co se jí už podařilo zjistit? Především to, že na Bennu – nebo jeho větším rodičovském asteroidu – se kdysi nacházela tekutá voda. Takovou věc přitom odborníci NASA rozhodně neočekávali.

Vědci oznámili, že OSIRIS-REx pomocí svých palubních spektrometrů na povrchu Bennu odhalila hydratované minerály. Podle specialistky na spektrální analýzy Amy Simon se jedná o jasný doklad toho, že inkriminovaný asteroid v minulosti obsahoval vodu.

Which brings us to something big... We found water on Bennu! ☄️💦 Two of my spectrometers – OVIRS and OTES – detected the chemical fingerprints of water bound up in hydrated clay minerals over a large part of the asteroid’s surface. #WelcomeToBennu #AGU18 https://t.co/PJC8agBLEE pic.twitter.com/F74s8dGIIl