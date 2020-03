Spoření na několik způsobů | E15.cz

Spoření na konkrétní cíl je úspěšnější!

Máte-li možnost část svého příjmu ukládat „na stranu“, odborníci doporučují zajistit i pravidelnost. „Dobré je také mít jasný cíl, na co vlastně šetříte,“ uvádí Jan Kamenský, produktový manažer mBank. „Velmi často si lidé šetří tzv. na jednu hromadu a z naspořených peněz pak občas vyberou na dovolenou, vánoční dárky, vybavení domácnosti atd. Rezerva je pořád tak nějak ´v mlze´, jednou je vysoká, jednou se sníží na minimum,“ dodává Kamenský.

Co si místo neurčitého spoření pro strýčka Příhodu stanovit jasný cíl, na co vlastně chcete jakou částku naspořit? A co kdyby za vás ještě spoření na vaše cíle někdo spravoval?

mBank nabízí možnost systematického pravidelného spoření. Vychází z myšlenky: čím více utratíte, tím více našetříte. „S každou platbou si spoříte na to, po čem toužíte a zároveň vám mBank vaše úspory zúročí sazbou 1,2 procenta ročně,“ říká Jan Kamenský.

Na vás je stanovit si cíl, kterého chcete dosáhnout. mBank umožňuje nastavit si až osm různých cílů a pro každý cíl si lze nastavit jiný způsob spoření. Minimální suma, ze které se převod na mSpoření uskuteční, je 100 Kč, kterou uhradíte platební kartou, převodem či výběrem z bankomatu.

Při každé transakci se na váš cíl může odložit buďto rozdíl mezi zaplacenou částkou a zbytkem do nejbližší stokoruny (v případě částky, která je násobkem 100 koruny se připíše 50 Kč) nebo jakákoliv částka od 10 do 50 Kč nebo procento z platby, a to v rozmezí mezi 1 a 10 %. Můžete také využít trvalého příkazu na vámi určenou částku.

Pro jasnou představu uvádíme příklad. Simoniným cílem je našetřit si na skútr. Zvolila si princip zaokrouhlování transakcí na násobky stokorun.

Objednávka z e-shopu: 1589 Kč

Na skútr si tak přispoří 11 Kč – jako zaokrouhlení do nejbližší stokoruny

Výběr z bankomatu: 3000 Kč

Na mSpoření se jí připíše 50 Kč (pokud je transakce jakýmkoliv násobkem stokoruny, připisuje se vždy 50 Kč)

Pokud se vaše cíle v průběhu let změní, není problém kdykoliv spoření měnit – jak počet cílů, tak druh spoření, nebo případně spoření na chvíli i pozastavit.

Založení mSpoření i mKonta je zdarma, stejně jako vedení účtu a veškerý domácí platební styk. Na své naspořené peníze můžete i kdykoliv „sáhnout“ a bezplatně je přesunout, případně i účet zrušit, nejste nijak limitováni.

