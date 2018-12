Svítá naděje na nový lék: Těžko dostupnou „trávu“ nahradí játrovka | E15.cz

Játrovka – to není jen paštika. Játrovky čili Marchantiophyta tvoří jednu z nejprimitivnějších evolučních větví pozemské flóry. Játrovky druhu Radula perrottetii rostou na Novém Zélandu a na Tasmánii. A ne náhodou je jak staří Tasmánci, tak i novozélandští Maorové používali k léčení řady nemocí.

Už v roce 1994 odhalili japonští vědci pod vedením Yoshinoriho Asakawy v novozélandských játrovkách molekuly, které se chemickou strukturou nápadně podobají kanabinoidům stojícím v pozadí účinků marihuany. Nikdo ale vlastnosti těchto látek označovaných jako perotetineny hlouběji nezkoumal.

Účinky konopí zajišťují látky zvané kanabinoidy. Ty se vážou v mozku na stejná místa jako molekuly, které si lidský organismus vyrábí z kyseliny arachidonové a které se označují jako endokanabinoidy. Mezi endokanabinoidy patří např. anandamid nebo arachidonoylglycerol. Dlouho se myslelo, že konopí má na produkci kanabinoidů monopol, ale pak se ukázalo, že podobné molekuly mají ve „výrobním programu“ i další zástupci rostlinné říše.

Tým švýcarských vědců se nyní vrátil k pozapomenutým perotetinenům. Výsledky svého bádání zveřejnil ve vědeckém časopise Science Advances.

Dvě tváře kanabinoidů

To, že se perotetineny podobají hlavnímu marihuanovému kanabinoidu THC (zkratka z tetrahydrokanabinol), neznamená, že budou mít na lidský organismus podobné účinky. Proto je tým vedený Jürgem Gertschem z univerzity v Bernu důkladně otestoval. Nejprve si museli vědci perotetineny synteticky vyrobit, protože sklizeň játrovek na Novém Zélandu a následná izolace příslušných molekul nepřicházely do úvahy.

Syntéza měla jednu velkou výhodu. Vědci vyrobili dvě odlišné prostorové formy perotetinenů označované jako cis a trans. I marihuanový THC se vyskytuje v cis a trans formě a každá z nich se váže s jinou ochotou na molekuly CB1 a CB2, které zprostředkovávají jak účinky člověku vlastních endokanabinoidů, tak i účinky konopných kanabinoidů.

Pokud se kanabinoid naváže v mozku na vazebnou molekulu CB1, má to za následek změnu psychického stavu. Při vazbě na molekulu CB2 zasahují kanabinoidy do chodu imunitního systému a jsou s to potlačit záněty. „Jak asi bude účinkovat cis a trans forma perotetinenů?“ ptali se švýcarští vědci.

Naděje na nový lék

Výsledky testů „ve zkumavce“, kde vědci přímo sledovali vazbu perotetinenů s molekulami CB1 a CB2, i výsledky testů na myších, kterým vědci podávali buď cis nebo trans formu játrovkového kanabinoidu, znamenají významný pokrok ve farmaceutickém využití těchto velmi zajímavých, ale zároveň i notně kontroverzních látek.

Cis forma perotetinenu, která se přirozeně vykytuje v játrovkách, se váže jen velmi slabě na molekuly CB1, zato vykazuje solidní vazbu na molekuly CB2. Nechová se tedy jako psychoaktivní látka, zároveň však dokáže tlumit nežádoucí reakce imunitního systému. Pokusy na myších potvrdily, že perotetineny snadno pronikají do mozkové tkáně a působí tam přímo na neurony.

Pokud vědci podali myším marihuanové THC, měnilo se chování zvířat podobně jako chování kuřáků marihuany. Když však myši dostaly cis formu perotetinenu, jejich chování se neměnilo. Cis perotetinen zároveň ovlivnil v mozku produkci prostaglandinů, které se podílejí na zánětlivých reakcích. Cis perotetinen působí podobně jako „vnitřní“ kanabinoid arachidonoylgylcerol, a nikoli jako „marihuanový“ kanabinoid THC.

Vše vypadá nadějně. Perotetineny by mohly jednou zastoupit v léčbě marihuanu. Mohly by léčit lidské neduhy dokonce lépe a navíc bez nežádoucích vedlejších účinků. Jak ale zdůrazňují sami autoři nové studie, k léku, který bychom dostali v lékárně, povede ještě hodně dlouhá cesta.

I kdyby výzkum cis-perotetinenů nakonec neskončil úspěšným uvedením léku na trh, nový postup syntézy játrovkových kanabinoidů je příslibem pro výrobu mnoha dalších molekul s pozměněnou strukturou. Možná se nové léky skrývají právě mezi nimi. Samozřejmě se mezi deriváty perotetinenů mohou vyskytnout i látky, které budou mít silnější psychoaktivní účinky než THC. Ale to je jiná kapitola.