Annet X sbírá první hudební ceny a chystá nové album | e15.cz

Třiadvacetiletá zpěvačka Annet X začínala coby náctiletá dívenka, kdy natočila několik písní s Benem Cristovao, který ji objevil údajně na školní besídce. Dnes však její kariéra stojí pevně na vlastních nohou. Za svůj předloňský debut s názvem Až budu velká, chci být Aneta Charitonová získala cenu českých hudebních kritiků Apollo.

Posbírala také několik nominací na Anděly. Nedávno dokončila své turné, se kterým poprvé v kariéře zavítala i do menších měst. „Zrovna nuceně odpočívám,“ odpovídá do telefonu na otázku, co právě dělá. „Chtěla jsem odjet na chatu a soustředit se na nové album, ale zdraví na turné vzalo za své a zhodnotila jsem, že zůstanu doma a dám se do pořádku. A to v komfortu své postele a svého počítače. Koncerty byly přece jenom dost intenzivní,“ dodává hlasem, který prozrazuje nachlazení.

Jaké pro ni bylo setkání s publikem i v místech, kam coby zpěvačka vyrazila sólově poprvé? „Nesmírně zajímavé. Poprvé jsem vyrazila hrát mimo svoje rodné Brno a Prahu. Člověk by možná čekal, že na menším městě se lidi míň zajímá o módu a trendy, ale není to tak,“ říká Annet X, která před hudební kariérou vedla svůj módní blog.

Právě tam poprvé použila i pseudonym, který jí už zůstal. „Všichni byli děsně cool, všichni se umí skvěle hýbat a vůbec to jsou velmi sofistikovaní posluchači. Podle publika bych vůbec nepoznala, jestli je to malé město nebo Praha. Možná je to i tím, že ta hudba je přece jenom trochu náročnější a neužije si ji kdekdo. A taky bylo krásný vidět, jak je moje publikum různorodé. Třeba na zastávce v Ostravě jsem viděla pod pódiem úplně nejmladší fanoušky vůbec, jinde ale třeba i lidi, kterým mohlo být kolem padesátky. Jsem za to hrozně ráda,“ vypráví Aneta, která sama hraje na několik hudebních nástrojů, mimo jiné na baskytaru.

Na jejím prvním albu se producentsky výrazně podepsal renomovaný Radim Výchopeň alias Radimo, šéf skupiny Champion Sound, která je u nás nejznámější jako doprovodný živý band pro Prago Union. Album sklidilo značné uznání kritiky a zpěvačku vzali na vědomí i vybíravější posluchači, jimž se nezdálo, že r’n’b zpěvačkou se pokouší stát bývalá fashion bloggerka.

Annet X však k hudbě přistupuje velmi seriózně. Při svém hudebním pátrání a sebevzdělávání naposlouchala i obří množství starého funku, jazzu a soulu. „Tohle období bylo poměrně dlouhé. Při práci na debutu jsem nové věci prakticky neposlouchala, abych nedej bože něco někde nevědomky nevykradla. Ale teď jsem si řekla, že už musím tohle nekonečné studium zastavit, a začala jsem zase vyhledávat i současnou hudbu,“ říká. „Momentálně je pro mě důležitá hlavně Rosalía, mimo jiné i kvůli její skvělé performance. Úžasná je taky Doechii, ta umí rapovat i zpívat, přeskakuje mezi žánry. Přesně tohle mě baví taky,“ dodává Aneta, která naposledy hostovala ve skladbě Rewind na nové desce jihlavské rapové party 58G, ceněné a nominované na několik hudebních cen.

Video se připravuje ... Prostor X: Rozhovor s Annet X • VIDEO Prostor X

Spolupráci s 58G si ostatně pochvaluje mimo jiné i proto, že jí pomohla překonat tvůrčí blok, se kterým nějakou dobu zápasila. „Bylo to rychlé a bylo to fajn. Pomohlo mi to zase nastartovat psaní, mimo jiné i tím, že šlo hlavně o to, nebrat to tak moc vážně, ale spíš ‚vajbit‘ a cítit swag, který kluci s sebou nesou,“ mísí Aneta do svých vět anglické výrazy stejně jako do svých písní. „Nakopla mě i ta odezva poté. Kluci mi hodně pomáhali, hlavně Tomáš (Kučera alias TK27, mimo jiné prvoligový fotbalista – pozn. red.), se kterým jsem to během toho procesu dost probírala. Bylo to super,“ vypráví zpěvačka.

A dodává, že v současné době je její kariéra ve fázi, na kterou si vůbec nemůže stěžovat. „Nevím, kdy přesně se to zlomilo, asi během loňska. Předtím jsem měla dlouhé období, během kterého jsem řešila spoustu věcí a trochu se trápila, ale teď se cítím na konci. Od minulého roku se ale vezu na svojí vlně a všechno mi dává ještě větší smysl než dřív.“

Kdo je Annet X

Annet X se narodila v Brně, ale její skutečné jméno, jež vepsala do titulu svojí první desky, prozrazuje, že rodiče pocházejí z Ruska. Jako dítě začala hrát na několik nástrojů s rodinnou kapelou, mimo jiné na baskytaru. Vytvořila svůj fashion blog, pro který si i zvolila jméno Annet X. To si pak nechala i poté , co přesedlala na hudební dráhu. První singly začala vydávat v polovině minulé dekády, její první album Až budu velká, chci bý t Aneta Charitonová, vyšlo v roce 2021 a sklidilo velký ohlas. Mimo jiné získalo i hudební cenu Apollo jako album roku 2021. Do konce letošního roku má Annet X v plánu vydat jeho pokračování, na němž právě pracuje.