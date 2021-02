Český resort Art Villas v Kostarice se rozrostl o stromové domy | E15.cz

Resort Art Villas nedaleko města Uvita v Kostarice, který vlastní český podnikatel Filip Žák a který navrhla ho tuzemská architektonická studia, se rozrostl. Do svahů středoamerické džungle přibylo pět obytných chýší připomínajících šišku.

„Filip se na nás obrátil s výzvou - postavit jednoduchými prostředky a z místních materiálů luxusní, ale při tom dobrodružné bydlení přinášející zážitek bezprostředního pobytu v Kostarické džungli,“ přibližuje projekt architekt Martin Kloda ze studia Archwerk.

Vzniklo pět objektů, jejichž hlavním konstrukčním materiálem je místní tropické dřevo, doplněné stanovou plachtou a kovovými prvky. „Měly to být 'treehouses' ve svahu čerstvě založené zahrady resortu Art Villas, bohužel zatím bez vzrostlých stromů. Investor si přál design, jaký ještě nikdo nikde neviděl. My jsme navrhli hnízdo několika chýší rozmístěných ve svahu s výhledem do údolí a nazvali jsme je Coco,“ dodává k architektonickému koncepci Kloda.

Na práci architektů z Archwerk navázalo Studio Formafatal, které dokončilo rozmístění jednotlivých Coco staveb na pozemku a navrhlo interiéry.

Studio Archwerk rovněž navrhlo Coco vilu. Ta byla první realizací na 2,5 hektarovém pozemku. Jako druhá vznikl dům pro investora Filipa Žáka a jeho rodinu. První dva objekty vyšly na 2,5 milionu amerických dolarů. Na kolik se vyšplhaly celkové investice, Filip Žák nekomentoval.

Denní pronájem stromového domu Coco vyjde v přepočtu na čtyři tisíce korun, menší z vil na deset tisíc korun a největší objekt na 21 tisíc korun. „Pandemie do určité míry proměnila i skladbu našich návštěvníků. Začali jezdit movití lidé z hlavního města, ze západní Evropy, ale i hodně Čechů,“ říká Filip Žák, majitel resortu.

Ten cílí především na turisty ze Spojených států. Kostarika je aktuálně otevřená pro cestovatele z celého světa, přičemž podmínkou vstupu do země není negativní test na koronavirus. Nutná je ale online registrace na stránkách tamního ministerstva zdravotnictví a sjednání zdravotního pojištění.