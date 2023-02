Thajsko znovu hltá ruské, čínské i české peníze. Pandemie změnila turismus k nepoznání | E15.cz

Thajci znovu nahazují motor. Stroj na peníze z cestovního ruchu se království v posledních letech zadrhnul, nyní už ale 70milionová perla jihovýchodní Asie naplno restartuje životně důležitý turismus. Je to návrat do starých kolejí? Vůbec ne. Byznys rodinných restaurací, vyhlášených krejčovství či masážních salonů vjíždí na korbě tuk-tuků do zcela nové éry. Novodobému globálnímu fenoménu vyšší inflace, jenž se vyplavil i na zdejší světově proslulé zlatavé pláže, musejí – chtě nechtě – uzpůsobovat návyky jak Thajci, tak všudypřítomní ruští, ale i navrátivší se čínští nebo čeští turisté.