Tolkienův dům míří opět do prodeje, za více než 150 milionů | E15.cz

Dům, který se nachází necelých sto kilometrů severozápadně od Londýna, má ve své nabídce realitní společnost Breckon & Breckon. Současní majitelé za něj podle informací The New York Times v roce 2004 zaplatili 1,6 milionu liber (necelých 47 milionů korun). Nynější problémy s prodejem nemovitosti přitom částečně souvisejí i s tím, že zde žil právě Tolkien. Slavný spisovatel je jedním z britských klasiků a s tím souvisí i památková ochrana stavby. Nový majitel by tak například nesměl dům přestavět.

Na okraji Oxfordu na adrese 20 Northmoor Road žil Tolkien se svou manželkou Edith a jejich čtyřmi dětmi v letech 1930 až 1947. Napsal zde své dílo Hobit i značnou část fantasy trilogie Pán prstenů.

O koupi domu se začala kromě soukromých zájemců zajímat také skupina fanoušků Tolkiena, která založila crowdfundingovou kampaň s názvem Northmoor a snaží se vybrat požadovaný finanční obnos, aby mohla nemovitost koupit. Pokud by se to skupině Northmoor podařilo, chce v domě vytvořit literární centrum a muzeum, které by bylo věnováno právě Tolkienovi a jeho dílu.

„Celosvětová základna fanoušků Tolkiena je obrovská, ale nikde na světě neexistuje žádné Tolkienovo muzeum nebo něco tomu podobného,“ řekla Julia Goldingová, britská spisovatelka, která je jedním z iniciátorů crowdfundingové kampaně. „Existují centra pro Jane Austenovou, Charlese Dickense či Thomase Hardyho, přitom Tolkien je nejspíš stejně vlivný jako oni,“ doplnila.

Iniciativu podporuje řada celebrit včetně zpěvačky Annie Lennoxové, shakespearovského herce Dereka Jacobiho a herců Iana McKellena, Johna Rhys-Daviese a Martina Freemana, kteří se objevili ve filmech Pán Prstenů či Hobit.

Dvoupatrová stavba byla postavena v roce 1924 pro Basila Blackwella, známého oxfordského knihkupce. Dům má rozlohu asi 325 metrů čtverečních, šest ložnic, čtyři koupelny, salon, původní garáž a zahradu.