Úspěch ve snaze zachránit bílé nosorožce: podařilo se uměle oplodnit vajíčka posledních samic | E15.cz

Mezinárodní tým lékařů v Keni minulý týden odebral vajíčka posledních dvou samic nosorožce severního bílého – Najin a její dceři Fatu. V italských laboratořích se jim v neděli vajíčka podařilo oplodnit ve zkumavce. Nyní by za pomoci náhradní matky – nosorožce jižního bílého – mohla být přivedena na svět nová mláďata. Najin ani Fatu totiž nemohou zabřeznout. „Byl to velký úspěch. Oběma samicím jsme odebrali deset vajíček, což je zhruba počet, ve který jsme doufali,“ uvedl k proceduře na serveru Phys.org vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal.

Do projektu záchrany severního bílého nosorožce je zapojeno více než patnáct evropských zoo. V červenci 2018 se jim společnými silami podařilo vyvinout techniku oplodnění vajíček. Experimentovali s buňkami samic nosorožce jižního bílého, čímž vzniklo historicky první nosorožčí embryo ze zkumavky. Lékaři teď potřebují vyvinout metodu, která umožní vpravit embryo do náhradní matky. Dosavadní pokusy zatím nevyšly. Yesterday, August 22nd, 2019, was an incredibly exciting day.

Je to závod s časem. Od Najin a Fatu musejí dostat co nejvíce vajíček pro budoucí využití, aby mohl být druh opravdu zachráněn. Ročně však lze takový zákrok vzhledem k biologii nosorožkyň provádět jen třikrát. Navíc hrozí, že nebude zajištěna dostatečná genetická diverzita. Do snah o záchranu druhu tak může zasáhnout ještě konsorcium mezinárodních laboratoří BioRescue, které pracuje na vývoji umělých pohlavních buněk – gamet. Využívá k tomu buněčnou transformaci ze vzorků zmražené tkáně dříve uhynulých jedinců. To by mohlo zajistit potřebnou diverzitu budoucího genofondu.

Nosorožci severní bílí dříve obývali Ugandu, Středoafrickou republiku, Súdán a Čad. Jejich populaci zdecimovali pytláci, kteří je lovili kvůli rohům. Ty dodávali na čínský trh jako alternativní medicínu. Obě samice stejně jako dříve Súdán teď žijí v Keni v rezervaci Ol Pejeta pod stálým dohledem ozbrojených strážců. Na projektu oživení nosorožce severního bílého se kromě dvorské zoo podílejí italské biotechnologické laboratoře Avantea, Kenya Wildlife Service nebo německý institut IZW.