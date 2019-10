Úspěšný rok Tatry: tržby za prvních devět měsíců přesáhly 3 miliardy korun | E15.cz

Velký projekt kopřivnická společnost plní pro jordánského zákazníka. Na základě již schválených objednávek Tatra Trucks postupně dodá přes 300 podvozků obchodní řady Tatra Force v provedení 4x4 v hodnotě přes 1 miliardu Kč s tím, že množství objednaných vozů se může ještě navýšit.

Důležitým obchodním partnerem pro kopřivnickou automobilku je i Brazílie, která je odběratelem produktů Tatra Trucks již několik let. Tatra Trucks letos navázala na loňské dodávky podvozků pro vojenské aplikace do Brazílie, která patří již několik let k tradičním odběratelům.

Letos česká společnost získala zakázku na 56 kompletních podvozků ve variantách 4x4 a 6x6, což znamená navýšení o více než dvojnásobek oproti minulému roku. Pro Brazílii jsou určena i tři speciální vozidla modelové řady Tatra Terra s podvozkem v konfiguraci náprav 8x8, jež budou sloužit jako nosiče pontonových mostních souprav.

Významné projekty letos Tatra Trucks dojednala také s tradičním domácím zákazníkem – Ministerstvem obrany ČR. Na květnovém veletrhu IDET 2019 zástupci Ministerstva obrany ČR a Tatra Trucks podepsali smlouvu na dodávku 31 těžkých terénních nákladních vozidel Tatra Force pro přepravu kontejnerů v hodnotě přibližně 500 milionů korun.

V červnu tohoto roku pak Ministerstvo obrany podepsalo kontrakt na 62 obrněných vozidel Titus na podvozku Tatra, na jejichž výrobě se bude podílet Tatra Trucks, Tatra Defence Vehicle a také například firmy Retia a Eldis Pardubice rovněž spadající do struktury holdingu Czechoslovak Group.

V polovině srpna Ministerstvo obrany ČR podepsalo zakázku na celkem 71 nákladních vozidel Tatra za více než půl miliardy korun, které mají být dodány v příštích dvou letech. Jde o 37 těžkých automobilů modelové řady Tatra Force a 34 středních vozů modelové řady Tatra Tactic. Dalších 30 vozidel Tatra Force může armáda podle potřeby obdržet v období 2022 až 2024.