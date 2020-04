Světové popové hvězdy zahrály on-line na počest zdravotníkům | E15.cz

Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder či Rolling Stones vystoupili v noci na neděli v osmihodinové hudební show na podporu zdravotníků, kteří v první linii bojují proti koronaviru. Koncert One World: Together at Home (Jeden svět: Společně doma) přenášelo několik televizí mimo jiné ABC, NBC, CBS či internetové služby a sítě YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon Prime Video nebo Apple Music.