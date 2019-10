Vědci zjistili, že exošlacha zvyšuje účinnost běhu | E15.cz

Běžci, kteří chtějí ušetřit nějakou tu energii, a navíc zvýšit svou výkonnost, by si měli předtím, než vyrazí do terénu, spojit nohy gumičkou. Tvrdí to výzkumník Elliot Hawkes ze Stanfordovy univerzity ve studii, kterou publikoval časopis Journal of Experimental Biology. Podle jeho zjištění může běžec „se svázanýma nohama“ zvýšit svůj výkon průměrně o 6,4 procenta.