Vědci zjistili, že mutanti nedokázali zastavit množení komárů | E15.cz

Jsou to téměř tři roky, co výzkumníci v brazilském městě Jacobina začali s vypouštěním milionů geneticky modifikovaných komárů, kteří po spáření s volně žijícími samičkami plodili potomstvo neschopné dospět. První dvě sezony experiment probíhal, jak se očekávalo, a populace komárů v okolí města se radikálně snížila. Nakonec však zvítězila příroda: „Populace komárů tu opět prospívají, komáři zde jsou nyní dokonce o něco větší,“ varoval profesor ekologie a evoluční biologie Jeffrey Powell na webu University of Yale.