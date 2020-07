Nejefektivněji skládají křídla škvoři, zjistili vědci | E15.cz

Japonští inženýři za pomoci matematiků a paleobiologů rozklíčovali způsob, jakým svá křídla skládají škvoři (na snímku). Jde prý o nejefektivnější design, který kdy byl u hmyzu popsán, s efektivitou až 15násobného zmenšení plochy. V časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences výzkumníci rovněž upozornili, že stejný způsob skládání křídel používali již před 280 miliony let škvoří prapředci.