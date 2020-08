Vědci zjistili, že spermie v pohybu „klame tělem“ | E15.cz

Optická iluze. I tak by šlo shrnout po více než tři století známou poučku o způsobu pohybu spermií – tedy že se mrskáním bičíku šinou vpřed. Tvrdí to alespoň výzkumníci z University of Bristol a Universidad Nacional Autónoma de México. Ti způsob pohybu mužské pohlavní buňky podrobili 3D mikroskopii a ta odhalila pohyb vpřed pomocí rotace.