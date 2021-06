Vědci zjistili, že umějí nastartovat embryonální vývoj | E15.cz

V laboratořích na University of Virginia School of Medi cine se v Petriho miskách vyvíjí několik myších embryí – mají tlukoucí srdíčka a začíná se jim tvořit svalstvo, krevní buňky, trávicí i nervový systém. Probíhá u nich zatím běžný vývojový proces s výjimkou toho, že tyto entity nevznikly splynutím dvou pohlavních buněk, ale vzešly ze shluků buněk kmenových – jsou to nejsofistikovanější in vitro modely pro embryonální vývoj savců, kterými současná věda disponuje.