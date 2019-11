Vědci zjistili, že v Německu zmizela třetina hmyzu | E15.cz

Německá krajina přišla za posledních deset let o více než třetinu veškerého hmyzu, který v ní žil. Tvrdí to nejnovější studie mezinárodního týmu biologů vedená Technickou univerzitou v Mnichově (TUM). „Takto brutální pokles je překvapivý,“ uvedl ekolog a jeden z autorů Wolfgang Weisser z TUM. Podle něj jsou zjištění hrozivá a bohužel zapadají do poslední škály globálních studií na toto téma.

Vědci mezi roky 2008 a 2017 sesbírali přes milion jedinců hmyzu na více než 300 lokalitách v Německu. Identifikovali na 2700 druhů a většina z nich se ukázala být na ústupu bez ohledu na biom, v němž se vyskytovaly. Některé druhy v posledních letech nebyly k nalezení vůbec. Od luk po hluboké lesy vykázaly druhy hmyzu ztráty v počtech i v diverzitě, nejvíce pak ty z pastvin. Obzvláště zlá je situace v lokalitách obklopených farmami, kde množství hmyzu kleslo o 78 procent.

V zalesněných oblastech ubylo zhruba 40 procent množství hmyzu a počet tam žijících druhů klesl o třetinu. Nejvíce podle vědců ubývaly druhy hmyzu s delším doletem. Toto zjištění se stane tématem dalšího výzkumu. Podle vědců tvořily úbytky hmyzu z pastvin hlavně úbytky vzácných druhů.

Zajímavý vývoj nastal přímo v lesích. Byť v nich poklesla diverzita druhů, množství jedinců zůstalo takřka nezměněné. Podle vědců to ukazuje na schopnost určitých druhů hmyzu využít příležitosti k rozmachu populace. „Naneštěstí ale nejsme schopni určit, co tento vývoj způsobilo: zda obecná změna klimatu za poslední roky, či zemědělská činnost a změny rázu krajiny,“ uzavřeli vědci ve studii, kterou publikoval časopis Nature.

Řada pesimistických globálních studií již dříve varovala, že hmyz by mohl na Zemi do sta let zcela vymřít. Nejvíce se mluví o ohrožení včel a dalších opylovačů, jejichž vyhynutí by mohlo narušit globální zemědělství.