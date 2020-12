John Lennon zemřel přesně před 40 lety | E15.cz

Ta zpráva zasáhla svět jako příslovečná rána z kanonu. Osmého prosince 1980 na Manhattanu naproti Central Parku třesklo pozdě večer pět výstřelů. Čtyři zasáhly Johna Lennona, zpěváka a zakladatele nejslavnější hudební skupiny světa Beatles. Bylo mu čtyřicet let.

Lennonovi bydleli na Manhattanu v budově Dakota, luxusním apartmánovém domě, jednom z prvních svého druhu. Když byl koncem 19. století dokončen, ležel od centra New Yorku tak daleko, že získal název po odlehlém indiánském teritoriu. Dakota si uchovala svůj exkluzivní ráz dodnes a pyšní se tím, že patří mezi Národní historické památky Spojených států.

Osudnou se Lennonovi stala vlastně náhoda. Obvykle se se svou limuzínou nechal dopravit až do dvora Dakoty. Toho večera se ale spolu s manželkou Yoko Ono nechali vysadit již před vchodem, kde zároveň vyčkával i vrah.

Výstřely zasáhly Lennona do plic, levé lopatky a krční tepny. Lennon po střelbě ještě stačil vyjít několik schodů do budovy, než se zhroutil. Ač byl okamžitě převezen do nemocnice, byl již během příjmu ve 23.07 prohlášen za mrtvého. Zemřel na kombinaci selhání orgánů s mohutnou ztrátou krve.

Střelcem byl Mark David Chapman, zavilý fanoušek Beatles, který však zároveň trpěl duševní poruchou. Policisté jej bez odporu zatkli na místě činu, když si v klidu četl ze své oblíbené knihy Kdo chytá v žitě od J. D. Salingera.

Paradoxně Lennon svého vraha potkal již dříve tentýž den. Když odpoledne odjížděl do studia, nechal si od něj Chapman podepsat novou desku Double Fantasy. Scénu zachytil náhodný fotograf a tento snímek je poslední momentkou hudební legendy.

Zpráva o hudebníkově smrti se šířila rychlostí blesku. Již o půlnoci dav před Lennonovým domem zpíval jeho písně, do Evropy se lavina vzpomínkových shromáždění přelila o den později.

Atentát na Johna Lennona dominoval celosvětovému zpravodajství mnoho následujících dnů. Lennon se velmi angažoval v mírovém hnutí, jeho násilná smrt tak rezonovala více než symbolicky. Výrazná připomínka Lennona a jeho aktivit vznikla i v Praze, kde jeho fanoušci zdobili vzkazy a malbami zeď Maltézské zahrady na Malé Straně.

Vrah Chapman se stal nenáviděnou osobou a odpykává si doživotí. Letos pojedenácté neuspěl se žádostí o podmínečné propuštění.