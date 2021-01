Výročí: Od smrti zachránce finské nezávislosti Mannerheima uplynulo 70 let | E15.cz

Největší Fin, zachránce vlasti, nejlepší vojevůdce 20. století, idol, spasitel. Superlativy popisující Carla Gustava Mannerheima jsou takřka bezmezné. Mannerheimův životopis je skutečně bohatý. Zítra uplyne již 70 let od úmrtí finského národního hrdiny.

Carl Gustav Mannerheim se narodil roku 1867 do šlechtické rodiny švédskojazyčné menšiny ve Finsku, které tehdy bylo součástí ruské říše. Již od mládí počítal s vojenskou kariérou a to se mu splnilo. Byl přijat do jezdecké školy v Petrohradu. Bojoval v rusko­-japonské válce, v roce 1906 se z pověření generálního štábu vydal na průzkum neznámých území podél rusko-čínské hranice. Během této cesty se naučil čínsky, navštívil dalajlamu a urazil šest tisíc kilometrů na koňském hřbetě.

Za první světové války se vypracoval na velitele jízdní armády, po říjnové revoluci však ruskou armádu opustil. Vrátil se do Finska a chystal se na odpočinek. Nicméně v prosinci 1917 Finsko vyhlásilo nezávislost a Mannerheim jako jediný vysoký generál finského původu byl v lednu 1918 jmenován velitelem dosud neexistující finské armády.

Pro nezávislost nově vyhlášeného státu se jednalo o kritický čas. V zemi byly posádkou tisíce ruských vojáků podporujících bolševickou vládu i místní komunisty. Mannerheim, který hovořil švédsky, rusky, anglicky, německy, francouzsky a čínsky, nikoli však finsky, potřeboval k velení tlumočníka. Přesto se mu v následující občanské válce podařilo Rusy odzbrojit a porazit.

Na podzim 1939 ho Finsko povolalo opět do zbraně. Již jako maršál vedl Finy v další válce. Sovětský svaz si nárokoval rozsáhlá území, kterých se Finsko nehodlalo vzdát. Sověti měli rozkaz do 20. prosince ke Stalinovým narozeninám dobýt Helsinky; to se jim však nikdy nepodařilo.

Mannerheimovi se nakonec podařilo zachovat finskou nezávislost i během sovětské ofenzivy v létě 1944, kdy i Stalin uznal, že cena za dobytí Finska je příliš vysoká. Finská fronta se tehdy stala jedinou, na které Rudá armáda nesplnila svůj plán. Mannerheim byl velitelem ve všech válkách, které Finsko vedlo po vyhlášení nezávislosti, a i proti mnohem silnějšímu nepříteli se mu vždy podařilo obhájit nezávislost země. Pověst zachránce Finska byla stvrzena.