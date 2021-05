Výročí týdne: První český letec vyděsil ve svém stroji celou Zbraslav | E15.cz

Ráno 13. května 1911 se nemálo lidí na zbraslavském panství asi pořádně vyděsilo. Před půl osmou ráno se totiž z oblak vynořil zcela neobvyklý objekt vydávající pořádný rámus. Byl to letoun Blériot XI a v něm první český letec Jan Kašpar.

Slovo aviatik vzniklo z latinského slova avis, pták. Na zakladatele české aviatiky Jana Kašpara padlo dokonale. Narodil se v roce 1883 v Pardubicích do zámožné rodiny. To bylo důležité, protože bez otcovy podpory by se letectví věnovat asi nemohl. Po vystudování strojního inženýrství pracoval v německém Vestfálsku, kde se seznámil s prvními pokroky v letectví.

Vrátil se domů a pustil se tedy do stavby letadla vlastní konstrukce. Ta se ovšem příliš nepovedla. Stroj byl příliš těžký a motor málo výkonný. Vsadil na průkopníka letectví Louise Blériota a v Paříži zakoupil jeho stroj s výrobním číslem 76. Po několika zkušebních letech došlo 13. května na jeho historický let Pardubice–Praha. Za hodinu a půl při něm uletěl 121 kilometrů a jednalo se o první dálkový let na celém území tehdejší rakousko-uherské monarchie.

Jak píší dobové prameny, nad Prahou tehdy panovala mlha. Nebýt tak stříbrné stužky Vltavy, mohl Kašpar Prahu snadno úplně minout. „Ustavičně klesaje, přistál na poli zbraslavského panství nedaleko dostihové dráhy v Chuchli k údivu a zděšení pracujících tam žen v 7 hodin 45 minut.“ Tolik dobový tisk. Let šťastně končí, pilot si převléká slavnostní oblek a odjíždí do Prahy na svatbu svého přítele. Kašpar ještě v témže roce zakládá v Pardubicích leteckou školu a Aviatické družstvo, čímž se toto město nadlouho stalo centrem českého letectví. Příliš se mu ale nevedlo.

Plány navíc zhatila 1. světová válka, ve které již létaly stroje, o kterých se Kašparovi možná ani nesnilo, ale především létání místo potěšení začalo přinášet smrt. Nikoli náhodou dnes ale Kašparův blériot patří k nejcennějším exponátům Národního technického muzea v Praze.