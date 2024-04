Womanizery byly revoluční. Budoucnost je růžová, říká majitel Růžového slona

Podnikání Adama Durčáka bývalo hodně široké, měl internetovou kavárnu, počítačový obchod a prodával i volně šiřitelný software. Právě při distribuci programů a her si všiml, že zájem o jeden typ převyšuje ty ostatní: erotické hry. Díky tomu poznal na veletrzích dodavatele erotických pomůcek, slovo dalo slovo a Durčák si založil Sexshop Havířov, ze kterého se o několik let později zrodil Růžový slon.

„Šli jsme do toho s tím, že to chceme dělat jinak, proto jsme nepoužili slova jako sex, vibrátor nebo dildo, chtěli jsme se odlišit,“ vysvětluje Durčák, jak vznikl decentní název jeho internetového obchodu. „Chtěl jsem něco neobvyklého, co jde zhmotnit, ztvárnit a ukázat a co ukáže náš svět lépe než běžným erotickým způsobem,“ doplňuje.

Ozvěny éry Pobřežní hlídky

S jediným stoprocentním majitelem společnosti jsme se potkali v prodejně, která sídlí v Centru Krakov v pražských Bohnicích. Kromě mateřské havířovské pobočky jde teprve o druhou prodejnu, brzy ale přibudou další; do konce roku by jich mělo být deset.

Ze zařízení pobočky téměř nejde na první pohled poznat, že se zde prodávají erotické pomůcky. Až po důkladnějším pohledu příchozí zákazník zjistí, že na poličkách leží nejrůznější formy vibrátorů, womanizerů a podobného zboží. Obscénní prostředí zde ale nečekejte, připomínkou devadesátek, v tomto oboru někdy s prominutím uslintaných, je jen nafukovací panna, jejíž krabici zdobí nápis „I am your bitch, be my Mitch“, který odkazuje na postavu ze seriálu Pobřežní hlídka. Podle Durčáka jsou v současné době nafukovací panny už okrajové zboží, které ke svému původnímu účelu už příliš neslouží, lidé si je prý kupují například jako zpestření rozluček se svobodou.