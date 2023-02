Kalhotkový startup Snuggs získal investici 115 milionů. Peníze poslal i Baťa | e15.cz

Celkově už za svou existenci startup Snuggs, který založili Tomáš Zahradník a Linda Šejdová, vybral od investorů 150 milionů korun, v minulosti do firmy poslal peníze také investor Martin Rozhoň. „Loňský rok byl v lecčem průlomový. Stali jsme se dominantním lídrem nizozemského trhu a jedním ze tří největších hráčů v Německu,“ popisuje Šejdová, která společnost řídí. V roce 2022 Snuggs utržil čtvrt miliardy korun, v předešlém roce to bylo 170 milionů.

Snuggs vyvinul ve spolupráci s univerzitou a nyní v Česku vyrábí menstruační kalhotky z nanovláken, které jsou velmi podobné klasickému spodnímu prádlu. Kalhotky od Snuggs mají kapacitu mezi deseti až patnácti mililitry, pro jejich další použití je stačí vyprat. Právě jejich ekologičnost díky opakovanému použití byla jednou z motivací pro jejich vznik, Šejdová nechtěla nadále používat jednorázové menstruační prostředky. V této chvíli Snuggs prodává také podprsenky nebo intimní mycí gel.

Český startup není jediný, který se pustil do byznysu s menstruačním oblečením, v zahraničí existuje více podobných produktů. Menstruační kalhotky například vyrábí australská značka Modibodi, jejíž roční tržby přesahují v přepočtu 1,2 miliardy korun.

Snuggs prozatím v zisku není. „V zisku za všechny země nejsme. Profitabilní jsme ale v Česku, na Slovensku a v Nizozemsku. V dané zemi chceme být v zisku do dvou až tří let po otevření trhu,“ říká Tomáš Zahradník. „Patříme mezi evropské lídry, proto peníze využijeme pro další expanzi,“ doplňuje Zahradník. „Balancujeme růst a ziskovost, abychom nerostli za každou cenu, ale zároveň ne příliš pomalu. Je to závod o Evropu a měli jsme jeden z nejlepších startů ze všech hráčů.“

Právě v obsazení evropského trhu doufají i investoři. „Věříme, že se Snuggs může stát globálním lídrem, protože spotřebitelé mění své nákupní zvyklosti a hledají autentické a originální značky,“ říká k investici Thomas Archer Baťa. Menstruační prádlo používá stále jen výrazně menšinový podíl žen, prostor pro růst tak zůstává značný.

„Snuggs nosí už přes 200 tisíc zákazníků po Evropě, prodali jsme během tří let od vzniku již 750 tisíc kusů menstruačních kalhotek,“ říká Šejdová s tím, že se značce daří pronikat i do kamenných obchodů, jelikož po spolupráci se sítí drogerií DM se nyní budou produkty od Snuggs prodávat i v řetězci Rossmann.

Do budoucna by se startup mohl vydat i na burzu. „Těšíme se na další růst Snuggs a též jsme přesvědčeni, že může být zajímavým kandidátem pro vstup na kapitálový trh,“ řekl za Wood & Company partner společnosti Jan Sýkora. „Vstup na kapitálový trh je v poslední době populární pro komunitně založené firmy a značky, jako jsme my. Nemíříme zatím na konkrétní rok, je to jedna z variant, jak do budoucna firmu financovat,“ připouští tuto možnost také Zahradník.