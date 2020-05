X Æ A-12 Musk. Jméno syna majitele Tesly pobláznilo internet | E15.cz

Dokonce i v těhotenství se dokázala postavit před kameru a zpívat. Výsledky to pak byly možná trochu kontroverzní, ale pro někoho dost atraktivní. Nicméně již nadešel ten správný den a oba rodiče se těší z krásného a zdravého syna. Pro Elona jde již o šestého potomka, pro zpěvačku Grimes je to premiéra.

Nebyl by to ale Elon Musk, aby si z veřejnosti pořádně nevystřelil. Na Twitteru se ho totiž jeden fanoušek zeptal, jak se novorozený syn bude jmenovat. Elon ještě ten samý den odvětil, že X Æ A-12 Musk. Ihned se samozřejmě začaly objevovat spekulace, zdali je to vůbec možné a jestli to náhodou není nějaká šifra.