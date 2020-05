Praha a Brno chtějí omezovat kolobežky. Do Česka se chystá Bolt | E15.cz

Do Česka míří další velký provozovatel sdílených elektrokoloběžek. Po firmách Lime a Re.volt by měla do měst instalovat vozítka estonská firma Bolt, která je známá hlavně coby alternativní taxislužba. Zatím však nechce prozradit, která města to budou. Právě nyní přitom žádají Praha a Brno o větší pramovomoci v připravované novele zákona o silničním provozu, aby mohli provozovatele přimět nést větší odpovědnost.