Zell am See, po čertech dobrá adresa | E15.cz

Kvalita po celý rok, tak by se dal s maximální stručností popsat život na březích jezera Zeller See, ležícího zhruba 100 kilometrů za Salcburkem. Jistě, pro každého může kvalita znamenat něco trochu jiného, tady však panuje vzácná shoda. Fantastická příroda, bezpečí, ekonomická stabilita. Člověk tu snadno získá pocit, že jezdit do Zell am See jednou ročně na zpravidla lyžařskou dovolenou je skoro málo.

V Česku je oblast Kaprun-Zell am See jako dovolenková destinace hodně populární a pro českého lyžaře je Kaprun téměř legendou. Na tomto místě je však dobré říci, že lyžování už v současnosti není zdaleka jediným lákadlem Kaprunu, a to nabídka zimního vyžití nijak neoslabuje. Spíš naopak. Ledovec Kitzsteinhorn ale bude do budoucna se svými téměř celoročně provozovanými lyžařskými vleky spíš jakousi raritou, třešničkou na dortu celé oblasti. Ostatně, upínat se jakkoliv na sníh možná v následujících letech nebude úplně šťastná volba. Tím spíš v místě, které umí nabídnout mnohem, mnohem víc.

Celý rok jako na dovolené

Něco jako turistická sezona už pod Kitzsteinhornem prakticky neexistuje, protože sezona je tu po celý rok. Lyžovat se na ledovci dá bez problémů od října do konce května, přitom oba dva okraje lyžařské sezony už překrývají neméně zajímavé a snad ještě lepší možnosti aktivit letních. Zejména horské i silniční cyklistiky, horské turistiky či zdolávání feratt, ale také hraní golfu, a v letních měsících dokonce i provozování vodních sportů.

„Úplně nejkrásnější v Zell am See bývají právě ty přelomové měsíce, kdy v ostatních evropských střediscích odtávají poslední zbytky sněhu nebo končí příjemně teplé dny a hotely už nemají hosty. Není na světě mnoho míst, kde si ve stejném dni, dokonce v intervalu jedné až dvou hodin, můžete zalyžovat a následně potrénovat rovnováhu třeba na paddleboardu,“ říká Petr Socha, vydavatel magazínu Snow, nejčtenějšího českého časopisu o lyžování.

Jezero Zeller See a lanovka na ledovec Kitzsteinhorn jsou od sebe vzdáleny sedm kilometrů a třeba v květnu většinou nabízejí obě lokality – jezero a lyžařský areál na ledovci – „to své“ v prvotřídní kvalitě. To je na jedné straně naprosto výjimečné, na straně druhé to ale tuto oblast dokonale charakterizuje. Rozmanitost vždy v super kvalitě.

Volba srdce i rozumu

Vlastnit v Zell am See dům, nebo alespoň apartmán, je možná snem nejednoho milovníka aktivně tráveného volného času. Jako dobrý nápad to ale vidí také ti, kdo prostřednictvím nákupu nemovitostí investují. Ceny bytů v rakouských Alpách podle nabídek realitních kanceláří ukazují, že za pět let vzrostly o 80 procent. Tato čísla sice nemusí dokonale popisovat, za kolik se byty nakonec prodají, ale ceny nemovitostí na břehu zellerského jezera půjdou podle odhadu odborníků v následujících letech dál nahoru.

Významnou roli v tom jistě bude hrát nově realizované lanovkové propojení Kaprunu se Saalbachem. Vznikne gigantický lyžařský komplex zahrnující slavná střediska Saalbach–Hintergelmm–Leogang, menší areály v Kaprunu a v Zell am See i populární ledovcový areál na Kitzsteinhornu. Propojování stávajících lyžařských středisek je v Rakousku trendem posledních let, projekt Kaprun – Saalbach samozřejmě není jediný. Připomeňme třeba postupně propojené lyžařské terény nad Kitzbühelem, relativně nedávné spojení dvou sousedních středisek Lech-Zürs a Warth-Schröcken anebo teprve chystaný ale notně diskutovaný projekt propojení údolí Ötztal a Pitztal.

Ceny nemovitostí v obcích, které budou nově napojeny přímo na lanovky v daných lokalitách, budou podle všeho významně stoupat. A centrální obce oblasti v okolí Zellerského jezera jako Saalbach, Zell am See nebo Kaprun, se možná na rakouském realitním trhu začnou cenově blížit absolutní špičce, kterou v tomto oboru dlouhodobě představují Kitzbűhel, Lech nebo St. Anton.

„Nabídkou a jistě i cenami rezidenčních nemovitostí pro zahraniční zájemce se pravděpodobně posunou o úroveň výš, než jsme byli v minulosti zvyklí,“ potvrdil úvahy o dalším růstu cen nemovitostí v regionu Jan Rejcha, majitel společnosti Rellox, která se specializuje na prodej zahraničních nemovitostí.