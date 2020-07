Dachstein. Lávka, Schody do nikam, ledová jeskyně | E15.cz

Výlet na rakouský ledovec Dachstein nabízí dost pro každého. Pohodlný výjezd nahoru na ledovou plotnu lanovkou, řadu klikatých horských cest pro dobrodružnější povahy aktivnějších turistů či skulptury v ledové jeskyni pro výtvarné duše. Ale především - nádherné výhledy do okolí vrcholů blízkých výšce 3 000 metrů nad mořem.

Cesta z Prahy do Ramsau, odkud autem k patě lanovky na Dachstein vede asi desetikilometrová horská cesta, zabere necelých pět hodin, asi 400 kilometrů.

Pro cestu kabinovou lanovkou pro maximálně 90 lidí je povinná předchozí on-line rezervace. Bývá nabito. I přesto, že lanovka jezdí každých 15 minut. Finální cesta nahoru pak trvá pouze minut deset. Rakousko sice žije aktuálně v relativně dobré epidemiologické situaci kolem pandemie nového typu koronaviru, i tak jsou povinností při cestě k vrcholu roušky.

Teplota v letních měsících na vrcholu Dachstein Glettscher může být různá, v extrémech kolem nuly, běžně kolem plus deseti stupňů Celsia. To je pak ideální chvíle na hřebenové túry v blízkosti horní stanice lanovky.

I kdyby člověk delší trek místy i ve sněhu na vrcholu Dachsteinského masivu nepodnikl, je nahoře co dělat. Ledovcová jeskyně s desítkami skulptur nebo lehce adrenalinová procházka po zavěšeném mostě nad roklí s populárním bodem s názvem Schody do nikam, kde člověk na prosklenné plošině stojí jakoby ve vzduchoprázdnu, stojí za to. Samozřejmostí je u stanice lanovky kavárna a restarace.

To vše vyjde dospělého v plné cenně za necelých 50 eur. Pokud ale člověk v regionu ve vybraných hotelech a penzionech přenocuje, získá od provozovatelů ubytování regionální kartu - Sommer Karte - na mnohé atrakce v místě zdarma. Právě i lanovka na Dachstein je v rámci ní gratis.