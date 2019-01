Zvukotěsná bouda pro psy ochrání vašeho mazlíčka před stresem ze silvestrovských ohňostrojů | E15.cz

Jen málokde se oslavy konce odcházejícího a počátku přicházejícího roku obejdou bez hluku. Takzvaná zábavní pyrotechika dokáže proměnit i běžně klidné obydlené oblasti doslova ve válečné zóny. Své o tom ví řada majitelů psů, neboť mnozí čtyřnozí kamarádi tuto situaci nesou velmi nelibě.

Psi totiž mají mnohem širší spektrum sluchu než lidé, takže slyší i zvuky, které lidské ucho nezaznamená. Konkrétně dokážou slyšet zvuky, které jsou čtyřikrát dál a v mnohem širším rozsahu frekvencí.

V případě hluku z ohňostrojů tak psi často propadají panice a ocitají se ve stresu, z čehož jejich majitelé určitě nemají radost. Odhaduje se, že 45 procent psů ve Velké Británii vykazuje známky strachu, když slyší ohňostroj – což způsobuje potíže majitelům a jejich rodinám.

Zvukotěsná bouda s automobilovými technologiemi

Právě pro tyto situace Ford vyvinul prototyp zvukotěsné psí boudy, v níž uplatňuje odhlučňovací technologii ze svých automobilů. Konkrétně jde o systém potlačování hluku z motoru a převodovky, který tento výrobce používá ve svém prémiovém SUV Edge.

Inovativní bouda má tedy z vnější strany několik mikrofonů, jejichž úlohou je sledování okolního hluku. Zvukový systém uvnitř pak generuje protichůdné zvukové frekvence, čímž výrazně snižuje či dokonce úplně eliminuje hladinu nepříjemných zvuků.

Kromě tohoto aktivního systému disponuje psí bouda také pasivní ochranou v podobě obložení z korkových desek, které samo o sobě snižuje průnik zvuků z vnějšího prostředí. Výsledkem by mělo být prakticky zcela klidné prostředí, ve kterém pes může strávit jinak rušné okamžiky.

„Přemýšleli jsme o tom, jak by technologie, které používáme v našich vozidlech, mohly pomoci lidem v jiných situacích. Zajištění toho, aby si psi a jejich majitelé mohli vychutnávat silvestrovské oslavy bez stresu, se zdálo být perfektní aplikací pro náš systém Active Noise Control.“ říká marketingový manažer Fordu Lyn West.

Zatím jen prototyp

Pokud jste si pomalu chystali platební kartu, abyste svému čtyřnohému miláčkovi zajistili klidnějšího Silvestra, budeme vás muset zklamat. Ford svou zvukotěsnou boudu zatím neprodává. Sám ji prezentuje jako prototyp, který je „první ze série iniciativ – nazývaných intervence – které používají automobilové know-how k řešení každodenních problémů“.

Zajímavých nápadů má Ford ve svém portfoliu více. V loňském roce například vyvinul dětskou postýlku Max Motor Dreams, která uspává dítě pocitem, že jede v pohybujících se autě. Postýlka byla vybavena malými motory, které simulovaly pohyb vozidla, přehrávala adekvátní zvuky a dokonce měla vestavěné LED osvětlení, kterým napodobovala svit pouličních světel.

Ačkoli automobilka naznačila, že by se postýlka v případě dostatečného zájmu mohla dostat do prodeje, nakonec se tak nestalo. Uvidíme, zda projekt odhlučněné boudy pro psy dopadne v tomto směru jinak. Chovatelé psů by ho jistě ocenili.