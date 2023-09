Marek Dospiva | Penta | Miliardáři | e15.cz

Druhého nejlepšího hospodářského výsledku v historii firmy – tedy od založení v roce 1994 – dosáhla loni investiční skupina Penta. Podniky v portfoliu utržily 192 miliard korun, o což se zasloužily především společnosti Dr. Max, Slovalco a Empik. Daří se i realitní Penta Real Estate, finančním domům Primabanka a Privatbanka a Iglotexu, jenž patří k největším firmám v Polsku, které vyrábějí a distribuují mražené potraviny. Penta loni výrazně zrychlila investiční tempo, do projektů nalila přes devatenáct miliard, meziročně o polovinu více. Do skupiny patří i mediální společnosti Vltava Labe Media a News and Media Holding nebo sázková kancelář Fortuna.