Maroš Grund | Eset | Miliardáři | e15.cz

Spolumajitel společnosti Eset. Jeho podíl ve firmě činí zhruba 12 procent. Do firmy přišel ve stejné době jako současný šéf této slovenské antivirové společnosti Richard Marko, oba se podíleli na vývoji antivirového programu. Spolu s ostatními v roce 2015 vložili 1,5 milionu eur do projektu Denníku N. Grund investuje také do zelené energie a hotelů.