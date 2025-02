Celkově vzato je markantní zpevnění kurzu zlata v roce 2024 trochu mysteriózní. Vzácný kov tradičně fungoval jako pojistka proti inflaci. A právě v minulých letech začala protiinflační kampaň Fedu konečně přinášet ovoce. Nicméně politika Fedu a vitální americká ekonomika zvedly reálné dluhopisové výnosy. Ty jsou odvěkým nepřítelem vysokých cen zlata.

Nárůst reálných dluhopisových výnosů de facto říká, že odpověď centrální banky na inflaci je dostatečně tvrdá. Zlato by jako protiinflační pojistka posilovalo v momentě, pokud by centrální bankéři na nezdravě rychlý růst cen zareagovali příliš jemně a inflační hrozba by tak přetrvávala. De facto tak zlato poskytuje ochranu před monetárněpolitickou chybou. Poslední dva roky ovšem ukázaly, že medicína Fedu zabírá, což by žlutému kovu svědčit nemělo.

Zlatu pomáhala hlavně geopolitika

Vysvětlení tedy musíme hledat v jiné než makroekonomické dimenzi – zlatu v posledních letech pomáhala hlavně geopolitika. Kvůli válce na Ukrajině uvalily Spojené státy přísné sankce na Rusko, což vyděsilo řadu vlád v rozvojových zemích. USA využily své pozice globálního hegemona a odstřihly Rusko od světového finančního systému. Proto si hlavy mnoha států uvědomily, že pro zachování autonomie je klíčové se vyvázat z přílišné závislosti na dolaru. Vítězem snahy o „dedolarizaci“ se stalo právě zlato, které začaly masivně nakupovat centrální banky z rozvojových zemí. Díky tomu vzácný kov odolal gravitaci vyšších reálných dluhopisových výnosů.