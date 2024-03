Akcie pokračují v krasojízdě. Kupovat? Rozhodně ano

Nadále na akciových trzích pokračuje rozdílný vývoj, mohutný růst je tažen především technologiemi zaměřenými na AI (Nvidia, Microsoft, Meta a další), naopak jsou sektory a regiony, kterým se letos zatím příliš nedaří (technické kovy, realitní sektor, výrobci elektřiny, prodejci spotřebního zboží, z regionů pak Čína). Také na domácím písečku vidíme silně ziskové akcie (především banky Moneta, Erste i Komerční banka), a naopak ty, kterým se nedaří - například ČEZ (pokles ceny elektřiny, politické zásahy ohledně mimořádných daní a výstavby jaderných bloků).

Obecně ale podle mého názoru platí jedna věc, že má smysl přesunout peníze z vkladových produktů do investic, a to čím dříve, tím lépe. Možná, že v nejbližší době dojde na akciových trzích ke korekci (po skoro pěti měsících růstu je to možné a reálné), ale to bude právě ta příležitost, kdy překlopit svoje peníze do akciových instrumentů – ať už se jedná o konkrétní společnosti, fondy či v poslední době tolik populární ETF.

Z(a)tracená čísla: Jediná burza, která dokáže překonat růst cen chleba. Praha proti Evropě a Wall Street • e15

V delším období je totiž jedno, kolikrát nakonec Fed letos sazby sníží, zkrátka klesnou. Story menší atraktivity vkladů je tak jednoznačná a investoři hledající výnos budou kupovat akcie a dluhopisy. A kdo bude čekat déle, bude za rok kupovat výše – takže následující měsíce jsou vhodné k tomu se odvázat a nastoupit do akcií či dluhopisů. Podle mého názoru je onen růst za poslední měsíce a posun akciových indexů k novým maximům tažen právě již postupným přesunem hotovosti do akcií a dluhopisů. A že tento trend bude pokračovat, o tom jsem přesvědčen.

Abych nepsal jen v obecné rovině, uvedu pár příkladů akcií, které v současné době kupujeme. Na evropském trhu se soustředíme na producenta cementu společnost Titan Cement, nadále posilujeme realitní sektor (Grand City Properties, Derwent), na londýnské burze nám přijdou zajímavé GlaxoSmithKline a Eurowag.

Velmi levné nám, i při vědomí geopolitického rizika, připadají technologie v Číně – zde se nám líbí se svou tržní dominancí Baidu. Americké trhy nabízejí široký výběr, v posledním období jsme kupovali Dell, Paramount a Pinterest.

Na domácím trhu bohužel nyní téměř nekupujeme, banky jsou relativně vysoko a ČEZ je silně ovlivněn politickými tlaky současné vlády. U něj bych případně zvažoval nákupy na úrovni okolo 800 korun.

Takže rozbijte prasátka, pojďte investovat a za rok či dva si řekneme, jak jsme se posunuli, věřím, že nebudeme litovat.