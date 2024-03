Apple pohřbil projekt Titan. Tradiční výrobci aut mohou zažít vzestup

Zpráva, že Apple definitivně pohřbil pompézně pojmenovaný projekt Titan, zarezonovala mezi analytiky jako potenciální katalyzátor pro kurzový vzestup titulu. Investoři hodnotili pozitivně, že firma po deseti letech opustila tuto pochybnou iniciativu. Elektromobily jsou přece jen nízkomaržový byznys – alespoň z pohledu Applu, jehož čistá zisková marže přesahuje 26 procent. Na akciích největšího hráče v odvětví, společnosti Tesla, vidíme, že se perspektiva začíná zadrhávat. Hospodaření za závěrečný kvartál loňského roku se neslo ve znamení pesimismu. Prodeje vozidel, celkové výnosy i zisk vyšly pod očekáváním. Tesla utržila zhruba 25 miliard dolarů, zatímco banky z Wall Street předpovídaly 26 miliard.

Správce peněz znervóznilo, že se toto (samo o sobě nikoli markantní) zaostání za odhady odehrálo na pozadí politiky plošných slev. Udržet dvouciferné tempo růstu prodejů by nebylo reálné bez nižších cen. Proto jsou burziáni vůči sebemenšímu klopýtnutí citliví. Navzdory kurzovému propadu se titul stále obchoduje na téměř 60násobku předpokládaného letošního zisku. Tato valuace by se jevila jako smysluplná, pouze pokud by se zisky nacházely na strmě stoupající trajektorii. Dokud Tesla rapidně navyšovala objemy dodaných vozidel, byli akcionáři ochotni obětovat marže. Pokud však eroze marží nastává při současném ochabování prodejů, existuje důvod tázat se, zda je ocenění firmy ospravedlnitelné.

Pro výrobce elektromobilů je nyní klíčové dění na čínském trhu. Propady prodejů ze začátku roku vedou řadu výrobců k tlaku na další zlevňování. Může působit paradoxně, že – v kontrastu s Applem – čínský výrobce smartphonů Xiaomi už představil své elektrovozidlo. Pro řadu automobilek byla v uplynulých dekádách expanze v Číně zásadní. Nyní se pomalu rýsuje obrat, kdy čínské automobilky mohou začít ve větší míře prodávat v západních zemích. Zřejmě se v tomto směru dočkáme nárůstu protekcionistických tendencí. Akcie výrobců elektromobilů dosáhly vrcholu na konci roku 2021. Od té doby zažily strmý sešup, který souvisí s koktejlem faktorů. Roli sehrává například únava z trendu ESG, slabší poptávka související zejména s neuspokojivou ekonomickou situací v Evropě a ostřejší konkurenční boj.

Valuace elektromobilek zůstávají přemrštěné. Jako lákavé se jeví spíše nákupy akcií výrobců klasických vozů. Například Volkswagen se obchoduje pouze na 4,5násobku očekávaného čistého zisku. Je tedy zhruba 13krát levnější než Tesla. Jde však spíše o „stresovou“ sázku, jelikož klasické automobilky zápasí s celou řadou vlastních problémů. Přechod na elektromobilitu je náročnější, než se očekávalo, a prodeje v Číně procházejí ochlazením. Komplikovaná organizační a vlastnická struktura vede k tomu, že se akcie obchodují s oprávněnou „konglomerátní slevou“.

S ohledem na markantní rozdíl v ocenění vůči společnostem typu Tesla však lze očekávat větší rovnováhu. S tím, jak podíl elektromobilů na produktovém mixu klasických automobilek vzroste, sáhnou si tyto automobilky alespoň částečně na vyšší technologické valuace. Navzdory negativním vlivům je míra investorské úzkosti přehnaná a zejména prémiové automobilky jako BMW mohou zažít kurzový vzestup.