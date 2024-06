Škatulata, hejbejte se. České europoslance čeká velká migrace napříč frakcemi

Česká republika má 21 křesel v Evropském parlamentu a sedm z nich patří hnutí ANO. To teď udělalo velkou rošádu a po delší době neshod opustilo liberální frakci Renew a ALDE.

„Šli jsme do voleb, abychom bojovali proti ilegální migraci, abychom změnili Green Deal, který ničí evropský průmysl a zemědělství a má negativní dopad na naše občany. Na základě jednání jsme dospěli k názoru, že Renew a ALDE mají zkrátka jiná stanoviska než hnutí ANO,“ prohlásil Babiš pro CNN Prima News.

Pak nastínil svůj nový plán. Chce založit frakci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem. Oba spojenci ze středoevropského regionu mají ve svých domovských státech nejsilnější strany a výrazně uspěli i v evropských volbách. „Bude to poprvé v historii, co nějaký český politický subjekt založí novou frakci,“ dodal Babiš v CNN Prima News.

Podle informacích Aktuálně.cz se Babiš v Bratislavě sešel na inauguraci nového slovenského prezidenta Petera Pellegriniho se spojkou maďarského premiéra Viktora Orbána a slovenského premiéra Roberta Fica a spekuluje se, že cílem schůzky bylo synchronizovat další kroky v Evropském parlamentu.

V Maďarsku vyhrála volby do EP strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, podle prvních odhadů získala 56 procent hlasů. Přinejmenším tak obhájí svých 12 z 21 maďarských křesel.|Reuters

Podmínkou založení nové frakce je získat 23 poslanců, což by se nejspíše trojici šéfů silných politických stran ze zemí V4 povedlo. Další podmínkou je kromě programové shody ale i složení z europoslanců ze sedmi zemí – a to už vyžaduje větší jednání napříč EU. Jednička kandidátky hnutí ANO Klára Dostálová na otázky e15 nereagovala.

Babišovu plánu se navíc naskytla další příležitost. Jak upozornila novinářka Kateřina Šafaříková na síti X, frakce konzervativců ECR se málem při bouřlivém jednání rozpadla, protože polské Právo a spravedlnost (PiS) chtělo ve frakci větší moc a hrozí odchodem. Pokud by k tomu došlo, odešlo by s druhou nejsilnější stranou v ECR 18 europoslanců a frakce by nejspíše zanikla, což by razantně oslabilo pozici českého premiéra Petra Fialy (ODS) a italské premiérky Giorgie Meloniové. Vše se má prodiskutovat příští týden na Sicílii.

Frakce s Ficem a Orbánem by byla pro Babiše výhodná ještě v jedné věci. Expremiérova firma Agrofert má na Slovensku a v Maďarsku velmi lukrativní byznys.

Rozhovor s Danuší Nerudovou před evropskými volbami:

Rozhovor s Danuší Nerudovou pro pořad FLOW • e15

Spolu, ale jinde

ODS je názorově rozštěpená, do jaké frakce by měla patřit. Premiér Petr Fiala a jeho nejbližší by upřednostňovali nejsilnější frakci v EP, tedy lidovce. Lídr kandidátky Alexandr Vondra (ODS) by nejraději zůstal u evropských konzervativců (ECR). Přestup do jiné frakce v tomto volebním období tak nejsilnější stranu Spolu nejspíše nečeká. Kdyby šla k evropským lidovcům, dával by projekt Spolu větší smysl, neboť v této frakci je už KDU-ČSL a TOP 09, což by i uvnitř této frakce zvýšilo český vliv. Pokud by se ECR rozpadla či ztratila vliv po odchodu polského PiS, otevírá to dveře i Fialovu přání zaparkovat u lidovců.

Ve vyjednávacím procesu je stále Přísaha a Motoristé, kteří teprve po své frakci pokukují a mohou některou z nich posílit o své dva mandáty. „Jednání jsou stále živá, takže se omlouvám, ale zatím bez komentáře,“ odepsal zakladatel strany Petr Macinka. Nabízí se například ECR, tam by ale překážkou mohla být ODS, která v Motoristech cítí konkurenci. Strana totiž oslovuje část jejích voličů.

Liberální frakce Renew měla z české strany ještě dva zájemce. STAN je se dvěma mandáty tradičně v lidovecké frakci, ale lídři kandidátky Danuše Nerudová a Jan Farský se netajili tím, že by se jim líbilo i v Renew. Za zavřenými dveřmi dokonce probíhala opatrné vyjednávání. Tehdy totiž ve frakci bylo ještě ANO a to mohlo být pro STAN překážkou. „My už se nikam nechystáme. Jsme v EPP (lidovci),“ potvrdil pro e15 Farský.

Ke změně málem došlo i u jediné zvolené Pirátky Markéty Gregorové. Ta začala vyjednávat s liberální frakcí Renew, aby pak nakonec zůstala u frakce Zelených a Svobodné evropské aliance (Greens/EFA) jako v předešlém období. „Zelení mi ve výsledku nabídli nejvíc možností a prostředků,“ uvedla Gregorová pro iRozhlas.cz.