Babiš se chytil do vlastní pasti. Pro antidemokratické voliče je příliš měkký, proto oslabuje
Týden před volbami dostal dosud celkem stabilní souboj stran, hnutí, spolků a přiznaných či nepřiznaných koalic novou zápletku. Tedy aspoň pro ty, kdo si svůj světonázor a věštění budoucnosti rádi budují na základě předvolebních průzkumů, což je činnost stejně pošetilá jako kdovíproč oblíbená.
Nuže: Hnutí ANO po dlouhé době oslabilo pod 30 procent voličské podpory, tvrdí průzkum STEM/MARK, zveřejněný ve čtvrtek. Hnutí ANO by podle něj získalo 28 procent hlasů. Potvrdil to i další průzkum STEM pro televizi CNN Prima News zveřejněný v neděli. V něm voliči hnutí ANO přisoudili 29,3 procenta.
Věštění budoucnosti má jednu zásadní zprávu. Andreji Babišovi se rozplývá jeho sen o jednobarevné vládě ve variantě, kdy k ní nepotřebuje podporu některého z menších subjektů. Tedy volební zisk nad 40 procenty s málo stranami ve sněmovně, kdy se o nadpoloviční počet mandátů postará „starý dobrý pan D’Hondt”. Těžko říct, nakolik ji kdy předseda hnutí ANO myslel vážně, či šlo spíš o strategii mobilizace voličů, každopádně si bude muset zvykat, že on či jiný designovaný premiér z ANO budou k vládnutí potřebovat další partnery. A nebude to levné.
Strop Babišovy catch-all-party
Babišova myšlenková konstrukce o hnutí ANO jako catch-all-party narazila na svůj strop. A svého strůjce chytila do vlastní pasti. Postup předsedy hnutí ANO v politice trochu připomínal jeho metody v podnikání. Akvizice, přebírání konkurence, nákupy malé, větší i ty, které musel posvětit až předseda antimonopolního úřadu. Politika rozkračování se, luxování témat, ničení konkurence a slibování všeho všem bez jakékoli vnitřní korekce teď narazila na své limity.
Pokles hnutí ANO znamená, že se od něho odvrátili voliči antisystémových stran, pro které je v pro ně podstatných otázkách příliš měkký. Jako příklad poslouží dva týdny staré výroky stínového premiéra Karla Havlíčka o tom, že po volbách nebude diskuse o vystoupení z EU a NATO. Před pár dny je zopakoval i Babiš, minimálně Havlíčkova slova zmíněný průzkum časově zachytil.
Profituje z toho SPD, kam se Babišovi lavírující voliči uchýlili. Zároveň se nad pětiprocentní hranicí stále drží komunistické Stačilo! a Motoristé. Hnutí ANO tak bude v posledním předvolebním týdnu stát před těžkou volbou. Může se pokusit rétoriku přitvrdit a lovit u SPD. Což by ovšem znamenalo korigovat slova o EU a NATO a to by neznělo zvlášť věrohodně a mohlo by to naštvat liberálnější kmen pevných voličů ANO.
Anebo druhá možnost; když není šance u voličů SPD, může Babiš finále kampaně zacílit na voliče Stačilo! To má dvě překážky. Tou první je Miloš Zeman, někdejší Babišův spojenec, který se chystá mobilizovat své voliče předvolební přímluvou. To je silná váha. A pak je tu démon posledních voleb z podzimu 2021, kdy hnutí ANO luxovalo a luxovalo, až vyluxovalo své uvažované koaliční spojence z ČSSD a Přísahy tak úspěšně, že se nedostali do sněmovny.
Jde mu o vítěznou situaci
Pokud existuje aspoň trochu realistická cesta k opakování vlády na půdorysu, jaký má ta Fialova, vede právě tudy. Neříkáme, že tomu dáváme velkou šanci, ale za pěti rohy takovou skulinu vidět lze. A Andrej Babiš to ví. Pokud to nedopočítá on sám, má od toho poradce.
Úspěch v letošních volbách je pro něj extrémně důležitý, podřídil mu celé poslední čtyři roky, od prvního dne ve sněmovně vedl kampaň. Úspěch má pro Babiše jedinou podobu, a je to okamžik, kdy bude jako vítěz voleb pověřen sestavením vlády, které bude reálné. I kdyby tu nabídku měl odmítnout a vyslat za sebe někoho jiného (můj tajný tip je, že se tak stane), jde mu právě o tu vítěznou situaci. A do ní mu poslední průzkumy hodily lidově řečeno vidle.