Volby by vyhrálo ANO. Do Sněmovny by pronikli i Motoristé a Stačilo!
Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO, hlasovalo by pro něj 29,3 procenta voličů. Druhé koaliční uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) by volilo 20,5 procenta lidí. Vyplynulo to z volebního průzkumu STEM pro televizi CNN Prima News. ANO si oproti průzkumu, který televize zveřejnila ve čtvrtek, o více než procentní bod polepšilo, koalice Spolu půl procentního bodu ztratila.
ANO se ve volebních modelech, které STEM vytváří každý týden, dlouhodobě pohybovalo na 30 procenty. Ve čtvrtečním průzkumu mělo nejhorší výsledek od ledna, kdy s nimi agentura začala.
Na třetím místě by nyní skončilo hnutí SPD se 13,4 procenta hlasů, hnutí STAN by dostalo 11,7 procenta. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti, které by volilo 10,1 procenta lidí, nad deset procent se letos dostali poprvé. Do dolní komory by těsně pronikli i Motoristé s 5,9 procenta hlasů a Stačilo! s 5,5 procenta.
Ve Sněmovně by ANO získalo 66 mandátů, Spolu 44, SPD 27 křesel a STAN 24. Pirátů by v dolní komoře bylo 21, Motoristé mají deset mandátů a Stačilo! osm.
Výzkumníci ze STEM dělali výzkum ve třech vlnách v období od 20. do 26. září. Zúčastnilo se ho více než 1400 respondentů.