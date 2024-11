Babišův plán znárodnění ČEZ? Politické body a vylití státních peněz do kanálu

Když Andrej Babiš před pár dny v rozhovoru pro agenturu Bloomberg prohlásil, že až bude premiérem, vykoupí malé akcionáře ČEZ a nařídí našemu energetickému gigantu zlevnit elektřinu, vyvolalo to mediální poprask a slušný skok akcií na burze. I přes to, že nejde o žádný překvapující nový názor favorita nadcházejících sněmovních voleb. Znárodnit ČEZ Babiš totiž navrhoval už na jaře 2022, když začala válka na Ukrajině a energetická krize, v níž ceny elektřiny vyskočily do nebeských výšin. Od té doby to několikrát zopakoval.

Názor je převzatý z webu Reflex.cz