Němce opouští nadšení do elektromobilů, vláda už je tolik nedotuje | e15.cz

Německé automobilky už se většinou rozhodly: sázejí do budoucna na elektrická auta a do jejich vývoje a výroby vkládají desítky miliard eur. Němečtí motoristé ale už tak nadšení nejsou. Zejména od začátku letošního roku, kdy se snížila prodejní prémie na nákup elektroaut a dotace na prodej hybridních vozů s kombinovaným naftovým a elektrickým pohonem byla dokonce úplně zrušena.

Trh s elektroautomobily sice statisticky roste. Zatím se jich letos podle přehledu ministerstva pro automobilovou dopravu do oficiálních registrů nových aut dostalo už 220 tisíc, což je zhruba šestnáct procent celkového objemu prodeje. Odborníci ale upozorňují na to, že jsou to většinou jen staré objednávky, které musely automobilky „dovyrobit“ a dodat zákazníkům z doby, kdy drhla výroba kvůli výpadkům dodávek z Asie v době covidových uzávěr.

Objednávky klesly až o polovinu

Nové objednávky už tak radostný pohled nenabízejí. Sdružení automobilového průmyslu v Německu uvádí, že letošní nové objednávky elektroaut jsou o třicet až padesát procent nižší. I proto bude velmi těžké dotáhnout loňský rekord prodeje elektroaut, který vyskočil na 470 tisíc vozů. Trh s hybridními vozy dvojího pohonu, v nichž může automobil střídavě jet na fosilní paliva a na elektřinu, se skutečně o polovinu propadl, prodalo se jich jen 79 tisíc. Jednoznačně za tím stojí konec státní podpory prodeje těchto vozů.

Nedobré vyhlídky a váhání zákazníků při nákupu elektromobilu potvrzují i zprávy ze zákulisí největší automobilky v Německu a druhého největšího výrobce aut na světě, Volkswagen Group. Na veřejnost se dostala nahrávka vystoupení šéfa značky VW Thomase Schäfera na zasedání vysokých manažerů značky, kde si stále ještě nový šéf (ve funkci je rok) mimo jiné stěžuje i na pokles prodeje elektroaut a také na vysoké náklady ve firmě. Celá značka VW vykazuje růst prodeje proti roku 2022, jedině segment elektroaut spadl o dvě a půl procenta. Některá německá média (Handelsblatt) dokonce spekulují o tom, že v některých závodech v Německu VW omezuje výrobu elektroaut jen na pár dní v týdnu.

„Hoří nám střecha nad hlavou,“ hřímá Schäfer na videu, „naše klíčová značka je ohrožena,“ pokračuje a požaduje také, aby se všechny náklady pečlivě prozkoumaly včetně nákladů na výrobu elektrických automobilů značky Volkswagen. Z hlediska odbytu elektromobilů je to velmi důležité, protože i v Německu stále platí, že vysoká cena je pro řadu zákazníků nepřekročitelnou bariérou, a to navzdory tomu, že jsou k dispozici už levnější modely kolem 25 tisíc eur (asi 600 tisíc korun, například elektrická dacia je v nabídce od 23 tisíc eur). I další bariéry zůstávají stále stejné: malý dojezd na jedno nabití a také nedostatečná sít dobíjecích stanic nejen po celém Německu, ale po celé Evropě, kam Němci velmi často a rádi jezdí autem.

I kdyby se prodej nových elektrických vozů udržel na hranici půl milionu ročně, nestačilo by to k tomu, aby Němci splnili svůj rozvojový vládní cíl, podle něhož by se v roce 2030 mělo po německých silnicích prohánět 15 milionů elektromobilů. Dnes je jich – tedy těch čistě elektrických – oficiálně něco přes milion z celkového počtu bezmála 49 milionů aut, která jsou v německém státním registru (čísla pravidelně zveřejňuje německý automotoklub ADAC).

Alibi řidiče elektrického SUV

Německo má podobně jako VW starosti zejména o lidové vozy pro všechny, které jedině mohou zajistit boom elektromobility. Statistiky ukazují, že zdaleka největší zájem o elektroauta je v segmentu luxusních vozů a SUV. Mít elektrovůz v této třídě je velmi trendy a prodeje tu utěšeně rostou. Nese to s sebou také jistý sociální status, ať už jezdíte elektrickým audi, BMW nebo stále nejpopulárnější a nejprodávanější teslou. Člověk, který takové velmi drahé elektrické auto vlastní, je totiž nejenom viditelně bohatý, ale také moderně zodpovědný za ochranu klimatu, což často může být alibi k mnohem klimaticky bezohlednějšímu podnikání.

Pohled manažerů VW směřuje k Číně

Německý trh ale už dávno není pro největší automobilky tím hlavním. Volkswagen Group kupříkladu prodává nejvíce elektroaut, ale i jinak poháněných aut v Číně, jejíž trh pohltí 40 procent výkonu firmy. Loni vyrobila skupina VW 8,3 milionu aut, z toho 3,2 milionu připadlo na Čínu. Klíčovou roli Číny pro VW potvrdila i návštěva šéfa celé skupiny Volkswagen Olivera Bluma v Číně letos v únoru. Blume lobboval za udržení státních pocovidových podpor i za další výrobní rozvoj závodů Volkswagen na čínské půdě.

Díky státní podpoře loni rostl prodej elektroaut v Číně, a tedy i tamní výroby VW velmi rychle, letos se už podobná čísla, jaká vykazoval VW v Číně, asi nebudou opakovat. Ukazují to i aktuální statistiky v červnu. Po silném nárůstu dodávek v květnu se prodeje v červnu propadly o 14,5 procenta. Pro VW bude životně důležité, aby šlo jen o statistický výkyv způsobený vysokými prodeji, jak tvrdí firma. Pokles zájmu o e-auta v Německu a zároveň v Číně – to by byla smrtící kombinace.