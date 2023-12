Bitcoin není tak vysoko, jak se tváří. Zapomínáme na inflaci

Skoro 68 tisíc dolarů, to byla nejvyšší cena bitcoinu. Přede dvěma lety tak zažila první z kryptoměn svůj vrchol, pak se propadla a od té doby se škrábe směrem k vrcholu. Když prorazila cenu 40 tisíc dolarů, vypadalo to, že už jsme jen kousek pod cílem, nicméně za ty dva roky se staly dvě věci, které celý příběh významně komplikují.

U ceny bytů nebo mezd nás to obvykle napadne, ale i u bitcoinů potřebujeme očistit vliv o inflaci. Ta byla za posledních pár let opravdu drtivá, takže nejde ani trochu zanedbat. Jak to, že nás to nenapadá u bitcoinu nebo často třeba i u zlata? Proč mzdy i HDP hned očišťujeme o inflaci a přepočítáváme na reálné veličiny, ale když se podíváme na své investice, tak nás reálné hodnoty nezajímají, jako bychom zapomněli, že vůbec nějaká inflace existuje?

Nejdřív se podívejme, proč je o tom vůbec řeč. Není to totiž vůbec malý a zanedbatelný rozdíl. Šestadvacet procent je průměrný nárůst cen od posledního ATH, tedy all-time-high, nejvyšší ceny, kterou kdy bitcoin zažil. To je těch skoro 68 tisíc. Ve skutečnosti to bylo zhruba 67 560 amerických dolarů za jeden bitcoin, ale na dolar přesně nikdo nic neví, protože se bitcoin obchodoval na mnoha burzách a vrcholné číslo je na každé z nich přirozeně jiné. Ale někde tam kolem 68 tisíc dolarů jsme byli, i když to byla směna jen drobných a skutečná kupní síla byla na nižších úrovních. ATH je ale ATH, tak pojďme pracovat s 68 tisíci.

Víme tedy, že od ATH v listopadu roku 2021 ceny v České republice narostly o zhruba čtvrtinu. Pokud bychom chtěli za prodané bitcoiny nakoupit stejně zboží a služby, museli bychom jich prodat víc. Anebo by musela vzrůst jejich cena. Proto dává smysl podívat se na ceny očištěné o inflaci. Kolik to je?

Inflačně očištěná ATH cena bitcoinu je zhruba 85 tisíc. Ostatně to všichni děláme na všech trzích. Očišťujeme o inflaci. Vzpomínám si, jak mi rodiče říkali, za kolik pořídili byt či automobil. Dobře vědí, že je potřeba připočítat inflaci, protože jinak tehdejší ceny nedávají dnes žádný smysl. Proč ne u bitcoinu?

Pokud bychom to udělali, je současná cena kolem 43 tisíc dolarů nikoliv kousek od vrcholu, ale na jeho polovině. Jinými slovy, bitcoin by musel vyrůst na dvojnásobek, aby odmazal ztráty toho, kdo nakoupil přesně na vrcholu. A 100 procent není málo, při průměrném pětiprocentním ročním růstu by to trvalo více než 14 let, než by bitcoin narostl zpět tam, kde byl na svém vrcholu. To je mimochodem jen o trochu kratší doba, než po kterou bitcoin vůbec jako takový existuje.

Jistě, spousta lidí věří, že bitcoin poroste rychleji a nedává smysl počítat s pěti procenty, ale princip zůstává stejný. Bitcoin je zkrátka daleko od svého vrcholu, i když vypadá, že je blíž. Ať se nám to líbí, nebo ne, musíme se dívat na reálné hodnoty.

A to bohužel není všechno. Většina z nás žije v Česku a utrácíme české koruny, a proto nás nesmí zajímat kurz bitcoinu v dolarech, a nestačí nám dokonce ani reálný kurz v dolarech. Musíme kurz přepočítat na koruny. Naštěstí je teď kurz zhruba tam, kde byl na vrcholu, ale i na něj je potřeba dát pozor. Jen za poslední rok sílící koruna vrchol ještě zhruba o desetinu zvedla. Čím silnější bude koruna, tím hůř pro dosahování vrcholu na bitcoinu.

A koruna má dle prognóz ČNB i elementární logiky ekonomické konvergence dlouhodobě posilovat. Nejenže tak nesmíme zapomínat na inflaci, ale všechny místní držitele bitcoinu časem zasáhne i kurz. Nezapomínejte na to.