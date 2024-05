Burzovnímu zvonění nejspíš brzy odzvoní

Když se na newyorské burze ráno rozezní zahajovací zvon, jsou u toho nejen obchodníci a televizní štáby, ale zpravidla také zástupci jedné z obchodovaných firem spolu s většími či menšími celebritami. Stejné je to pak na konci dne, kdy zvon naopak ohlásí konec obchodování. Co kdybychom ale zvonění úplně vynechali a obchodovalo se 24 hodin denně sedm dnů v týdnu?

Firmy by přišly o zajímavou příležitost ukázat sebe i své produkty. Jedna starší studie přesvědčivě ukázala, že ceremoniál skutečně dokáže zvednout ceny akcií prezentované firmy, i když je efekt spíše krátkodobý. O tom ale současná debata o skoncování se zvonem není. Po zhruba 150 letech o zrušení zvonění totiž uvažují burzy samotné v čele právě s tou newyorskou, která zvon proslavila.

Není jen symbolické psát o posledním zvonění v předvečer českých maturitních zkoušek, protože to nabízí zamyšlení nad tím, jestli se trhy neposunuly a nezasloužily by si obchodování nonstop. Hozených rukavic bylo v posledních letech několik.

Možná nejviditelnější byl bitcoin, který s sebou přinesl velmi rychle burzy, na nichž se obchoduje skutečně nonstop, včetně nocí a víkendů. Přináší to zajímavé situace, kdy kryptoměny reagují svou cenou na některé světové události okamžitě, zatímco akcie spí, pročež někteří analytici zkoušejí z bitcoinu vyčíst, co se bude dít, až zazvoní zvon. I kritici kryptoměn jsou ochotni uznat, že bitcoin nastavil zrcadlo tradičním aktivům a donutil je inovovat.

Další hozenou rukavicí byly měnové trhy, které sice nonstop nejsou, ale obchodují se stejné měnové páry na mnoha burzách v různých časových pásmech, takže si vždy snadno najdeme nějakou otevřenou. U akcií to nejde, protože dané tituly nejsou zalistované na všech burzách kolem světa. A navíc ani zde o víkendu nepochodíme.

Nakonec do debaty promluvily i nové nástroje, ať už v podobě finančních derivátů, či brokerů, které možnost nonstop obchodování nabízejí, i když je to obvykle náročnější, dražší a rizikovější.

Stejné je to i u obchodování přímo na burze před zvoněním či po něm. Samy akciové burzy se tomu přizpůsobily a nabízejí omezenou a zpravidla rizikovější možnost obchodovat i mimo obchodní hodiny. V poslední době ale začaly přemýšlet i nad tím, že by rozšířily obchodování mimo víkend na 24 hodin denně, anebo možná i s víkendem na skutečných 24/7.

Newyorská burza dokonce poslala mezi své klienty dotazník, zda by takovou službu využili. Ptá se jich na celou řadu otázek včetně toho, zda by čas věnovaný nočnímu obchodování lépe nevyužili přes den. Výsledky dotazníku zatím neznáme a ani nevíme, jestli se jimi bude burza řídit, ale určitý obrázek nám to poskytne.

Odzvonilo zvonění na burze? Zatím ne, ale nejspíš je to jen otázka času. Burzy jsou samozřejmě soukromé firmy, a pokud jejich klienti budou chtít mít večer a o víkendu od obchodování klid, nabídka se přizpůsobí poptávce. Stejně tak se v duchu pravidla náš zákazník, náš pán přikloní k nonstop obchodování. Ve stále rychlejším světě je jeho zavedení pravděpodobnější než kdy dříve.