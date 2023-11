Ceny aktiv jsou reálnější než před útokem proti Ukrajině | e15.cz

Přede dvěma lety byl svět investic trochu jednotvárný. Úrokové sazby se pohybovaly kolem nuly a trh byl zaplaven dluhopisy realitních developerů s výnosy okolo pěti procent ročně. Kdo měl více peněz, se stal buď realitním developerem, nebo alespoň kupoval investiční nemovitosti či nemovitostní fondy. K tomu, aby se stal člověk developerem, stačilo mít pozemek, povolení stavět a trochu svých peněz. Pak takový developer vydal dluhopisy za pět procent a kupci mu je trhali z rukou. Na výstavbu si půjčil za pět až šest procent v bance a vydělat za dva roky třicet až čtyřicet procent bylo běžným standardem. Mimochodem letos a příští rok by tito developeři měli splatit více než třicet miliard korun a ne všem se to bohužel podaří.

Vše změnil podzim 2021. Přinesl dlouho zapomenutý fenomén v naší ekonomice, rostoucí inflaci doprovázenou dalšími šoky – výkyvy cen energií i komodit a ruským útokem na Ukrajinu. Lidé, kteří neměli za dobu covidu kde utratit své značné úspory, začali aktivně hledat cesty, jak ochránit svoje úspory. Objem aktiv investovalých klienty začal růst tempem, jež překonalo minulé roky. Vedle toho se zvyšoval příliv nových peněz do bankovních vkladů a do investičních nástrojů navázaných na krátkodobé sazby centrální banky. A popularitu si získaly takzvané repo-fondy.

Akcie a dluhopisy v roce 2022 prošly bezprecedentním kolapsem. Poptávka po reálných aktivech, jiných než jsou nemovitosti, však vrcholila – rostly ceny na dražbách výtvarného umění, investice do zlata, rostla hodnota zlatých mincí, historických bankovek, ale také sběratelského vína nebo hodinek. Na tomto trhu se vytvořila spekulativní „bublina“.

Tak například poptávka obchodníků po zlatých mincích ČNB dosáhla nečekaných výšin. Zatímco v předešlých letech vydávala ČNB v cyklu nazvaném Městské památkové rezervace 10 až 12 tisíc mincí, u posledních tří edic (Litoměřice, Kroměříž, Hradec Králové) už ani 15 tisíc mincí nestačilo poptávce. Obchodníkům byly objednávky kráceny až o 85 procent – pokud klient objednal 35 mincí, přišlo jich pět. Cena prvorepublikových svatováclavských dukátů se tehdy běžně za rok ztrojnásobila.

O rok později už jsme ovšem byli schopni pro klienty sehnat tyto mince dokonce levněji, než za kolik je ČNB původně prodávala. A cena svatováclavských dukátů klesla letos oproti maximům až o pětinu. Zkrátka rok 2023 už přinesl jasné známky ekonomického zpomalení a návrat k „normálu“. Cena nejkvalitnějších reálných aktiv se buď stabilizovala, nebo mírně zvýšila. Bubliny praskly, mnoho spekulativních očekávání nebylo naplněno a kupci začali hrát prim místo prodejců.

Vezměme za příklad sběratelské hodinky značky Rolex. Ještě v roce 2022 se na sekundárním trhu na toto zboží čekalo měsíce. Kdybych měl volné peníze letos, dokázal bych nakoupit rolexky a další luxusní hodinky za několik milionů korun každý týden.

Co čekat dále? Pesimisté se bojí tvrdého přistání. Říkají, že zpomalení způsobí významné potíže v ekonomice, že dojde k odhalení zatím neznámých problémů, které v tomto okamžiku nejsou započítány do rizikových prémií aktiv. Já jsem optimistický realista.

Ceny aktiv jsou mnohem lépe ohodnoceny než rok před útokem proti Ukrajině či energetickou krizí. Zejména výnosy nízkorizikových dluhopisů dosáhly úrovní, z nichž mohou v příštích třech až pěti letech přinést nadprůměrné výnosy, které významně překračují výnosy spořicích účtů v bankách. Z tohoto důvodu doporučujeme našim klientům kombinovat investice navázané na repo sazbu ČNB s diverzifikovaným portfoliem střednědobých a dlouhodobých dluhopisových fondů. Ty budou následně těžit z postupného snižování úrokových sazeb.

Postupně se vracíme i k akciím. Věříme, že po desetiletí nadvlády pasivních strategií nás čeká období, kdy kvalitní aktivní správa bude mít prostor překonávat pasivní indexové investice. Většina klasických podílových fondů má tendenci kopírovat příslušné indexy. My tohle dokážeme klientům zajistit prostřednictvím ETF, které jsou až desetkrát nákladově levnější a velice likvidní. V nich jsou součástí indexu desítky, stovky, až tisíce cenných papírů.

Z alternativních investic se Češi dlouhodobě drží tradice, že nejlepší investicí je cihla. Kvůli vysoké byrokracii a dlouhým povolovacím řízením asi nehrozí dramatický pád cen nemovitostí. Kvalitní, luxusní byty v dobrých lokalitách se budou prodávat stále, poptávka po druhořadých projektech a po starých bytech bude dále klesat nebo přinejmenším stagnovat.

Vedle toho se snažíme dále nacházet nové úspěšné příběhy, například přímé investice do průmyslových podniků v rámci mezigeneračního přechodu majetku, investice do obnovitelných zdrojů, investice do firem podnikajících v oblasti umělé inteligence či aktivistické investování do akcií.

Autor je zakládající partner společnosti Rubikonfin.