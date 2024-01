I když bitcoin zůstal i v roce 2023 poměrně hluboko pod svými cenovými maximy, přesto se mu něco zásadního z pohledu investorů podařilo. Vývoj kurzu kryptoměny se vymanil z vleku akcií. Zatímco v roce 2022 se bitcoin cenově choval jen jako další technologická akcie, posledních několik měsíců ukazuje, že z kryptoměny je prosperující investiční samorost. Zkrátka něco, co se chová jinak než zbytek běžného portfolia v podobě akcií a dluhopisů. V posledním loňském čtvrtletí cena bitcoinu po delší době úplně přestala kopírovat směr akcií.

To jsou přitom vlastnosti, kvůli kterým v minulosti bitcoin zaujal i osobnosti ze světa tradičních financí. Mezi nimi například Aleše Michla, současného šéfa české centrální banky. O potenciálu bitcoinu v investičním portfoliu vynikat – v dobrém i špatném – mluvil už před šesti lety.

„Také mám nakoupený bitcoin. Ne proto, že bych na něm chtěl vydělávat, ale abych ho poznal,“ řekl serveru e15 Michl na přelomu let 2017 a 2018, tedy ještě před tím, než začal pracovat v České národní bance.

Co řekl Aleš Michl o potenciálu bitcoinu na videu z ledna 2018:

Aleš Michl na videu z ledna 2018. • Aleš Michl, E15

„Mám ho i proto, aby mi zapadnul do portfolia jako něco decentralizovaného a jako něco, co by se třeba mohlo hýbat jinak než moje jiná aktiva. Ale hýbe se to tak strašně moc, až je to nepředvídatelné,“ přidal varování před obrovskými výkyvy ceny digitálních měn.

Podle Michlova tehdejšího názoru bitcoin patří do portfolia ne kvůli šanci na výnos, ale jako nástroj diverzifikace. Také Česká národní banka, kterou nyní Michl řídí, upozorňuje na rizika spojená se případnou sázkou na bitcoin a spol. ČNB varuje před kryptoměnami coby rizikovými investicemi, které nejsou vhodné pro každého. Velké výkyvy ceny jsou u digitálních mincí stále běžným jevem.

Bitcoin ve vleku Wall Street

Představa o bitcoinu coby nezávislém investičním samorostu má ale své limity. Není to tak dávno, co se kurz kryptoměny vyvíjel ve stejném rytmu jako americké technologické akcie. Předloni dosáhla korelace mezi vývojem ceny bitcoinu a indexu technologických akcií Nasdaq nejvyšší úrovně za celé sledované období.

Souviselo to s obavami z dopadů růstu sazeb ve Spojených státech. To podle očekávání negativně zasáhlo převážně růstové akcie, respektive podnítilo další úprk od rizikovějších typů investic, kam kryptoměny kvůli volatilitě nelze nezařadit.

Na druhé straně bitcoin platí za nejvýnosnější investici poslední dekády a své dlouholeté cenové rekordy překonal necelý rok poté, kdy v roce 2020 poměrně razantní „utahování zpřísňování monetární politiky“ sám podstoupil – květnový halving znamenal poloviční omezení denně nově vytěžených digitálních mincí.

V době, kdy centrální banky během pandemie zasypávaly ekonomiky levnými penězi, šel bitcoin cestou stále tvrdší „měny“, čímž získal pozornost nejen mezi fanoušky.

Bitcoin jako zaseklý bezpečnostní pás

Investoři by nicméně raději neměli brát bitcoin, tím méně pak ostatní kryptoměny, jako zaručenou pojistku proti masivním výkyvům finančních trhů. Bitcoin funguje stále ještě poměrně krátkou dobu a během patnácti let jeho existence už nastaly momenty, kdy na něj šok na finančních trzích dopadl mnohem drsněji než na zlato nebo akcie.

Co vyjadřuje korelace Korelace vyjadřuje sílu vztahu mezi dvěma proměnnými. Nabývá obvykle hodnot od 0 až 1, kde hodnota 1 znamená absolutní shodu mezi proměnnými a 0 absolutní absenci jakéhokoli vztahu. Stupně síly korelace: 0 až 0,19: velmi slabá 0,2 až 0,39: slabá 0,4 až 0,59: střední 0,6 až 0,79: silná 0,8 až 1: velmi silná Totéž platí v opačném gardu s minusovým znaménkem, kde však jde o nepřímou úměru. Korelace −0,8 a 0,8 jsou tedy stejně silné.

Tím momentem byl například v březnu 2020 „koronamasakr“ na trzích, kdy kvůli přelivu pandemie do USA a strachu investorů odepsal bitcoin během dvou dnů padesát procent.

Objevila se řada názorů, že bitcoin v roli úložiště hodnoty fatálně selhal – nehledě na jeho následné tryskové zotavení. V období covidového šoku prudký pád zasáhl nejen digitální měny, ale též akcie a zlato.

Nezávislost vývoje ceny dominantní kryptoměny na ostatních aktivech jednoznačně narazila na svůj limit. Ani kurz bitcoinu nedokázal vzdorovat dopadům tak mimořádné události, jako je uzávěra podstatné části světové ekonomiky. To podnítilo úvahy, před čím vlastně držení na státu a korporacích nezávislé digitální mince reálně chrání.

„Bitcoin beru jako jednu z investičních alternativ. Něco jako pojištění, do kterého si člověk uloží procento či dvě čistého jmění. To pro případ katastrofálních scénářů. Bitcoin má další výhodu, že majitel si může kdekoli na světě replikovat svoje bitcoiny jen tím, že si zapamatuje heslo (seed) a má přístup ke svým penězům. Pro mě to skutečně je jako pojištění. A zároveň i ochrana proti inflaci a dobrá investice,“ popsal své vnímání kryptoměny jako „bezpečného přístavu“ původem český podnikatel v USA John Vanhara.

V případě dalšího exponenciálního zhodnocení digitálních měn by ale i relativně malá investice znamenala zajímavé výnosy. U bitcoinu nejsou výjimkou násobné zisky. Váha kryptoměny v portfoliu se tak může velmi rychle nafouknout. Pak by se ukázaly jako akutní úvahy o další diverzifikaci.

Bitcoin versus altcoiny

Kdo by chtěl zůstat jen u kryptoměn, nemusí si nijak výrazně pomoci, přestože mezi nimi existují poměrně výrazné technologické rozdíly.

Zatímco bitcoin považují fanoušci kvůli zastropování počtu mincí na 21 milionů za virtuální měnu či „nejtvrdší měnu všech dob“, jak rád opakuje ekonom Saifedean Ammous, blockchain Ethereum (s virtuální měnou ether či ethereum) funguje spíše jako superpočítač. Na něm už funguje řada aplikací, která umožňuje například získat půjčku či inkasovat úroky bez nutnosti využití služeb zprostředkovatele, typicky banky.

Pokud v blízké době dojde k masivní digitalizaci a automatizaci služeb ve finančním sektoru, podle zastánců Etherea se tak stane do značné míry díky jeho technologickým možnostem. Na křivkách vzájemné cenové závislosti ale takový rozdíl patrný není. Bitcoin a kryptoměna ethereum spolu značně korelují.

Držitelům nejrozšířenější kryptoměny se proto může hodit diverzifikovat portfolio nejen prostřednictvím akcií, ale též zlata. Jeho cena se v poslední době vyvíjí dokonce v opačném směru než kurz bitcoinu.