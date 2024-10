Česká ekonomika se nechce odlepit od země. Výhled je pesimistický

Po čtvrt roce přichází čas aktualizací makroekonomických prognóz. ČNB s ní přijde na počátku listopadu, my v Komerční bance jsme ji vydali právě včera. Co se za poslední tři měsíce změnilo? Bohužel skoro nic. V červenci jsme předpokládali, že po relativně slabém prvním pololetí se pomalu, ale jistě začne ve druhé polovině roku ekonomická aktivita zvedat rychlejším tempem. Potěšil nás již samotný výkon ve druhém čtvrtletí, kdy mezičtvrtletní růst reálného HDP dosáhl 0,4 procenta, tedy stejně jako v prvním kvartále. Nicméně prázdninové měsíce ukázaly, že to s oživením tak horké nebude. Ve světle slabých dat z Německa není divu. Tuzemské ekonomice se prostě nechce odlepit od země.