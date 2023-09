Cigaretový dým je v Německu stále trendy, daním navzdory | e15.cz

Už dlouhé roky se to nestalo, až letos. Spotřeba cigaretových výrobků v Německu roste, alespoň co se prodejů za prvních sedm měsíců roku týče. Největší boom v poslední době zažívá obchod s ohřívači tabáku a e-cigaretami, které jsou najednou „in“ i mezi mladými lidmi.

Generální ředitel Spolkového svazu tabákového průmyslu a nových výrobků (BVTE) Jan Mücke přesto vidí příčinu růstu prodejů spíše v počasí. Letošní léto podle něho začalo velmi brzy, a tak se zvýšil počet míst, kde se dá volně kouřit, aniž by člověk narazil na zákaz či omezování. Loni prodej tabákových výrobků všeho druhu navíc opět klesal, a to o výrazných 8,3 procenta. Letošní růst prodeje tedy není relativně tak vysoký, jak by se mohlo na první pohled zdát. Odborníci navíc očekávají, že podzim prodeje opět srazí a že se dostanou na loňskou úroveň.

Dlouhodobý trend v prodeji tabákových výrobků v Německu je vzdor letošním číslům klesající. Za posledních dvacet let se podle statistik tabákových výrobců snížil objem prodaných cigaret o více než polovinu. V roce 2002 si němečtí spotřebitelé koupili 145 miliard zdaněných cigaret, loni to bylo už jen 66 miliard. Bylo to historické minimum v zemi, kde kouření v minulosti patřilo k životnímu stylu středních i nižších vrstev. Kdo nekouřil, jako by nebyl. Ubývající počet prodaných cigaret se snaží tabákový průmysl nahrazovat novými produkty, které mají oficiálně snížený obsah škodlivin, ačkoli odborníci na závislosti tvrdí, že jejich dopady jsou stejně nebezpečné jako kouření klasických cigaret, i když je z oběhu vyloučen dehet. Přesto jsou stále populárnější různé ohřívače tabáku, e-cigarety a nikotinové sáčky, které jsou určeny k orálnímu užití.

Největší kontroverze vyvolávají v poslední době elektronické cigarety na jedno použití, které se masově rozšířily. Na trhu e-cigaret obsadily celou třetinu prodejního prostoru, tvrdí Aliance pro požitek bez tabáku (BfTG). To by ale znamenalo, že spotřeba tohoto druhu tabáku spíše klesá, protože loni jeho podíl na spotřebě elektronických tabákových výrobků byl 40 procent.

E-cigarety na jedno použití však zvětšují objem odpadů, což mnoha lidem vadí, a tak se při utěšování své neřesti vracejí k tradičním výrobkům s vyměnitelnými náplněmi. Ty sice v poslední době výrazně zdražily, protože vláda zavedla daň i na tyto výrobky, šíří se však levnější nelegální prodeje na internetu. Odborníci z tabákových firem i jejich kritici společně odhadují, že v Německu tyto produkty pravidelně používá 2,5 milionu lidí. Kouření e-cigaret je ale od letošního února výrazně dražší. Mohou se prodávat jen zdaněné produkty, daň se platí z mililitru roztoku a činí 16 centů za mililitr (tedy zhruba čtyři koruny. Pro srovnání: v ČR vláda chystá zdanění pět korun, časem až deset korun, což kritizují nejen výrobci, ale i adiktologové). Nová daň zvýšila motivace k obcházení zákona, na internetu se tak dnes prodávají desítky výrobků bez vyznačené daně, ale stát na ně zatím nedosáhl.

Je to jen jeden z bodů rozsáhlé kritiky Německa, kterou už delší dobu vyjadřuje Světová zdravotnická organizace (WHO), která viní německé politiky z laxního přístupu k tabákovým závislostem. Reklama na tabákové výrobky je sice zakázána, kouření je však tolerováno i v místech, jako jsou zdravotnická zařízení (samozřejmě na vyhrazených místech). V žádné ze 16 spolkových zemí není úplný zákaz kouření na místech spojených s veřejnými institucemi, stěžuje si mimo jiné WHO. Týká se to nejen státních a zemských úřadů, ale i škol a restaurací. „Poslední zvýšení cen cigaret, k němuž vláda přistoupila, je pod mírou inflace a nakonec cigarety zlevňuje, ne zdražuje,“ kritizuje WHO dnešní kuřácké poměry v Německu. Mnoho Němců, zejména ve východních zemích, také nakupuje levné cigarety v Polsku, čímž se sice zvětšuje spotřeba cigaret, ale neobjevuje se v oficiálních statistikách.

Jedním z největších problémů je nárůst počtu kuřáků mezi mladými Němci, kteří právě často podlehnou novým, „zdravějším trendům“ kuřáctví. Průzkumy kuřáckého chování, které stát dělá každý rok, ukázal, že roste počet nezletilých kuřáků. Zatímco v roce 2021 občas či pravidelně kouřilo 8,7 procenta mladých lidí mezi 14 a 17 roky, loni už to bylo bezmála šestnáct procent. Ve skupině od 18 do 27 let kouří pravidelně celých 40 procent. Právě na tyto věkové skupiny přitom cílí všechny regulace a opatření proti tabakismu. Jak je vidět, v Německu příliš nefungují. Proč? Kouření je mezi mladými stále záležitost stylotvorná a skupinová, cigaretový dým, klasický nebo vytvořený z nikotinového roztoku, je vzdor všem kampaním v Německu stále trendy