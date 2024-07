Čísla technologických obrů napovědí, kam se vydá trh

Trh to ovšem s pozitivními ohlasy na zveřejněné výsledky nepřehání, akcie v reakci na výsledky rostly jen v 55 procentech případů, průměrný pohyb po ohlášených výsledcích je necelých 0,2 procenta. Dokonce 36 z těchto firem, tedy přes 17 procent, klesalo navzdory tomu, že překonalo očekávání trhu jak v zisku, tak v tržbách. Jednou z takových je i technologický gigant Alphabet, mateřská společnost Googlu.

Tento týden je ale z pohledu výsledků tím asi nejdůležitějším. Největší pozornost bude upřena na čtyři velké technologické firmy Metu, Amazon, Apple a Microsoft, kdy právě jejich výsledky mohou determinovat další vývoj trhu. Zajímavé bude sledovat výsledky Applu a následnou reakci trhu. Nejhodnotnější firma na světě již delší dobu nezaznamenává výrazný růst a prodeje jejích hlavních produktů stagnují nebo klesají.

Na podzim má v plánu u svých uživatelů spustit umělou inteligenci Apple AI, ze stávajících modelů telefonů se to týká iPhonu 15 Pro a 15 Pro Max. Je tedy možné, že skupina zákazníků s nákupem nového telefonu počká až na vydání nového iPhonu 16. To by v kombinaci s oslabující pozicí v Číně, kdy ze třetí nejprodávanější značky před rokem klesla až na šestou příčku, mohlo ve výsledcích nepříjemně překvapit. Pokud by reportované výsledky nebyly dobré, má akcie vzhledem k náladě na trhu a vysokému ocenění prostor pro zajímavý pokles.

Autor je analytik České spořitelny.