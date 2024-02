Je to program, se kterým se nikde na Západě nedají vyhrát volby. Škrty sociálních dávek, propouštění tisíců státních zaměstnanců, škrty veřejných výdajů, snížení počtu ministerstev na polovinu, tvrdá devalvace měny. Je to radikální. Lidi se pro tvrdé odstátnění ekonomiky a společnosti dají získat až ve chvíli, kdy mají dojem, že jejich země je na tom tak špatně, že už je po všech těch dlouhých letech ekonomického marasmu tak zle, že je potřeba zkusit něco úplně jiného. Opačného než to, co žili posledních osmdesát let.