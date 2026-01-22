Co může znamenat konec Trumpova klíčového celního zákona pro Evropu?
- Nejvyšší soud USA brzy rozhodne, zda prezident USA může dál využívat zákon IEEPA k rychlému a širokému zavádění cel.
- Verdikt může zásadně změnit americkou obchodní politiku.
- I pokud soud pravomoci omezí, cla nezmizí.
Spojené státy, jejich obchodní partneři, finanční trhy, a především Donald Trump – ti všichni netrpělivě očekávají rozhodnutí Nejvyššího soudu, které může zásadně změnit podobu americké celní politiky, a tím i vztahy s klíčovými obchodními partnery, včetně Evropské unie, a tedy i nás.
Verdikt určí, zda může prezident nadále využívat zákon zvaný IEEPA k rychlému a prakticky neomezenému uvalování cel s odkazem na národní nouzi. International Emergency Economic Powers Act, přijatý v USA v roce 1977, se stal pilířem Trumpovy obchodní strategie; právě na jeho základě vyhlašoval cla.
Nejvyšší soud může rozhodnout kdykoli, klidně i v nejbližších dnech. Pokud soud rozhodne proti prezidentovi, neznamená to ale konec cel samotných. Trump může sáhnout k alternativním nástrojům, i když žádný nenabízí tak široké a okamžité pravomoci jako IEEPA. Jedna možnost spočívá v rychlém, téměř bezprocedurálním zvýšení cel na vybrané země či produkty – tento mechanismus však naráží na vysoké právní riziko.
Pomalu, ale jistě
Další varianta staví na dlouhých a pečlivých vyšetřováních, jejichž cílem je prokázat neférové obchodní praktiky partnerů; tato cesta je právně pevnější, ale pomalejší. A konečně existuje i nástroj, který umožňuje zavádět cla pod záminkou ochrany národní bezpečnosti, přičemž definice „bezpečnosti“ bývá v praxi velmi široká a zasahuje celé sektory – od oceli a hliníku až po automobilový průmysl.
Evropská unie patří k hlavním exportérům na americký trh v oblastech automobilů, farmacie či strojírenství – tedy sektorech, které již nyní čelí zvýšené celní nejistotě. Jak upozorňují naši kolegové – ekonomové ze Société Générale –, bez IEEPA by Trump mohl okamžitě sáhnout právě po těchto alternativách, například znovu otevřít bezpečnostní revize či zpochybnit stávající výjimky pro evropské produkty.
Pro EU by to znamenalo nejen tvrdší exportní podmínky, ale i oslabení významu stávajících obchodních dohod. V situaci prvních známek oživení německé ekonomiky by to bylo pro tamní producenty a exportéry velmi nepříjemné.
Ať už soud rozhodne jakkoli, jedno je jisté: éra nízkých amerických cel skončila. Buď se potvrdí téměř neomezená exekutivní síla při jejich uvalování, nebo se Washington vrátí k formálnějším, pomalejším a právně vymahatelným postupům. V obou scénářích však musíme v Evropě počítat s tím, že obchodní vztahy s USA zůstanou geopolitickým nástrojem.